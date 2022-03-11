Эксперт оценил вероятность блокировки смартфонов в России

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в разговоре с журналистами медиа оценил вероятность полной блокировки смартфонов на базе iOS и Android в России.

Блокировка смартфонов на базе iOS и Android в России маловероятна, однако есть риск удаления приложений, сообщают «Известия».

Эксперт посоветовал на всякий случай подготовиться к возможной блокировке — сохранить все важные данные из телефонов на резервных носителях.

По словам Самойленко, если блокировки не случится, то у пользователя просто останется копия важных данных.

Специалист также прокомментировал мнение о том, что нужно выключать функцию автоматического обновления на смартфонах, чтобы производители не смогли деактивировать их: «Это временная мера, она не дает 100-процентной гарантии защиты от блокировки».

Также с регулярными обновлениями на устройства загружаются апдейты, которые устраняют уязвимости, пишет Lenta.ru.

В заключении Иван Самойленко допустил, что производители смартфонов заложили в свои девайсы функцию удаленной блокировки.