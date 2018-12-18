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Эксперты рассказали, почему сотовая связь подорожает в 2019 году

Информационно-аналитическое агентство Content Review прогнозирует подорожание мобильной связи в 2019 году. Эксперты выявили три основных фактора, которые будут этому способствовать.

Новости, смартфон.
Новости, смартфон.
altapress.ru

1. Повышение НДС на 2%

Размер НДС входит в стоимость тарифов на мобильную связь. С увеличением налога вырастут и тарифы. Content Review прогнозирует, что в начале года высока вероятность введения новых тарифов на мобильную связь и перевод существующих в разряд архивных.

2. «Акции» в регионах закончатся

Во второй половине 2018 года в регионах шли ценовые войны между операторами мобильной связи. В связи с этим операторы выпускали много акционных предложений. По оценке Content Review, это ничего не дало — победитель не определился. В первом квартале 2019 года ожидается окончание действия «акций» в регионах и соответственно повышение тарифов.

3. Новые условия по «безлимиту»

Во второй половине года операторы «большой четверки» ввели тарифы с безлимитным интернетом. В среднесрочной перспективе они негативно отражаются на финансовых и операционных показателях компаний мобильной связи и создают высокую нагрузку на сеть — это приведет к необходимости введения дополнительных ограничений на этих тарифах. Второй вариант — повышение стоимости тарифа.

В Content Review отмечают, что помимо этих факторов на стоимость связи влияет масса других, в том числе необходимость выполнения законов «пакета Яровой».

Сохранить более низкую стоимость связи пока что помогает нахождение на архивных тарифах, которые выгоднее текущих. Однако операторы принимают меры: повышают цены на старые пакеты. Тем не менее даже в этом случае, они зачастую остаются более привлекательными.

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