По данным на 21 сентября, тепло в Барнауле в 73% соц учреждений, подключенных у ТЭЦ 2 и 3. В жилые дома и административные здания отопление подает по заявкам УК, сообщала в пресс-службе алтайского филиала СГК.

В компании напомнили, что подача тепла в дома носит заявительный характер. «Чтобы подключить отопление, жителям нужно обращаться в свою управляющую организацию», — уточнили в пресс-службе.

Отопительный сезон в Барнауле официально стартовал 19 сентября. Тепло уже в 169 социальных учреждениях из 232 обслуживаемых СГК в Барнауле.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

Запуск жилья идёт в рабочем порядке. Управляющие компании связываются с закрепленным за их участком инспектором, который в свою очередь передает данные нам. В течении суток после этого, если нет никаких препятствий, происходит запуск отопления.

К началу отопительного сезона энергетики заменили трубопроводы на 14 участках тепловых сетей и более 1000 задвижек, отремонтировали 10 тепловых камер, около 150 насосных агрегатов и еще 22 заменили. В настоящее время магистральные тепловые сети заполнили теплоносителем и поставили на циркуляцию.