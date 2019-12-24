Еще в одном алтайском городе края снизили тариф на отопление

С 1 января 2020 года тариф на тепловую энергию в Белокурихе снизится на 192,54 рубля, сообщили в управлении края по госрегулированию цен и тарифов. Ранее мы рассказывали, что путем снижения тарифов на отопление пошли и в Славгороде .

Тариф на тепловую энергию для основного поставщика «Теплоцентраль Белокуриха» в течение всего 2020 года поставит 2811,18 рублей за гигакалорию.

Это на 6,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (3003,72 рубля).

Надо сказать, что тариф на тепловую энергию, вырабатываемую компанией «Теплоцентраль Белокуриха» на газовой котельной, — один из самых высоких в крае. Хотя гражданам предусмотрена бюджетная компенсация части затрат на услуги ЖКХ, не всем это нравилось. В самой компании необходимость повышения тарифа в 2019 году объяснили тем, что от нее отсоединились несколько крупных потребителей-санаториев. Но вот теперь тариф снова понижен.

Основной фактор, повлиявший на снижение цены на тепловую энергию, — уменьшение почти на треть для местной тесплоснабжающей организации «Теплоцентраль Белокуриха» размера арендной платы за газовую котельную, принадлежащую компании «Росгазификация», объяснили в управлении края по госрегулирониваю цен и тарифов.

Удалось этого добиться путем переговоров — по инициативе правительства края создали рабочую группу, в нее вошли представители мэрии Белокурихи, горсовета, компании «Теплоцентраль Белокуриха» и собственников объектов.

На снижение тарифа на 2020 год повлияло и сокращение затрат по некоторым статьям на 2,7%, в том числе на энергоресурсы, холодную воду. Новые тарифы для города-курорта введены решением управления по тарифам от 20 декабря 2019 года за № 537.

Ранее altapress.ru сообщал, что прокуратура оспорила введенный в Белокурихе тариф на тепловую энергию, так как считала его завышенным. Надзорное ведомство направило в краевой суд административное исковое заявление о признании решения по тарифу не действующим. И суд полностью удовлетворил требования прокурора.