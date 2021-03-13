Еще в одном городе Алтайского края начали внезапно отключать газ

«Закончился газ в многоквартирном доме по ул. Светлова. В службе 04 в первый раз сказали, что приедут, всё проверят. Во второй звонок сказали, что газа нет, сегодня и не ждать», — пожаловались жители Рубцовска.
В комментариях пользователи сообщают, что в их домах — та же проблема.
«Живём в соседнем доме, звонила пол часа назад, сказали, что газ кончился, сегодня точно не появится, звоните завтра, узнавайте». «Красная 62, газ исчез сегодня утром». «Карла Маркса, 233 тоже с утра не было газа, сейчас есть, очень маленький огонь», — пишут рубцовчане.
В начале марта газ пропал в многоквартирных домах Бийска. В компании «Алтайкрайгазсервис» 9 марта заявили, что «газа в некоторых домах нет, потому что нет газовых поставок», а когда они будут, пока неизвестно.
Ранее, в январе, жители Камня-на-Оби записали видеообращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко: по их словам, 150 семей в городе также остались без газа.