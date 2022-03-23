ФАС проверит, почему начала расти цена на бумагу

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бумагу в России.

Причиной для проверки стали обращения потребителей.

ФАС запросила у крупнейших производителей необходимую информацию. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, приведшее к необоснованному росту цен, ведомство пообещало незамедлительно принять меры, пишет «Лента».

В марте ряд поставщиков мелованной бумаги, в том числе Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, объявили об уходе из России или приостановке деятельности.

Российские предприятия столкнулись с проблемами с доставкой импортных химикатов, что привело к ограничению производства.

На стоимость бумаги жаловались и барнаульцы. В частности, в одном из магазинов города пачка SvetoCopy 500 листов формата А3 стоит уже 1600 рублей, 500 листов А4 — 1299 рублей.

Бумагу продавали по одной пачке в руки.