Фестиваль СВОЁ РСХБ: Деревенское изобилие в центре краевой столицы

На площади Советов у администрации края на этой неделе начнет расти деревянный городок с зеленым декором. Павильоны для алтайских фермеров возводит Россельхозбанк. 2-3 сентября в центре краевой столицы второй раз пройдет общероссийский фестиваль фермерской еды СВОЁ при поддержке Правительства Алтайского края и администрации Барнаула. Инициатором его проведения в этом году стал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко , в рамках подписанного между банком и Правительством края Соглашения. Сотня хозяйств региона, Республики Алтай и нескольких соседних областей представят на ярмарке лучшее из выращенного и приготовленного.

Фермеры на фестивальных прилавках предложат отборную вкуснотищу – сыры и мед, мясо и молоко, рыбу и крупы, свежую выпечку и сладости, сезонные фрукты и овощи, чаи и травы, грибы и орехи. Торговать начнут в 10 утра и до 20 часов вечера, в субботу и воскресенье.

От богатой продуктовой ярмарки фестиваль отличает праздничный формат: живая музыка и вокал, мастер-классы, выставка-продажа изделий ремесленников, место, где можно вкусно перекусить отдохнуть, сфотографироваться.

Многократный участник СВОЁ Олег Махнаков, директор компании «Рикон», которая производит мягкие сыры, поделился своим опытом участия в фестивале РСХБ:

- С Россельхозбанком мы сотрудничаем уже более 12 лет. То, что это аграрный банк – большой плюс, ведь все его программы разработаны с учетом специфики и потребностей сельхозпроизводителей. В последние годы банк делает многое и для развития своих клиентов, расширения рынков сбыта их продукции. Мы участвовали в фестивале СВОЁ, когда он прошел впервые в Барнауле в 2019 году. Торговали очень успешно, пришлось пару раз подвозить наши сыры. Несколько раз участвовали в фестивале СВОЁ в Москве и других городах страны. С тех пор наш ассортимент прирос новыми названиями, которые мы с радостью представим нашим покупателям на фестивале. Я уверен, будет много открытий, и мы удивимся, как же вкусно мы живем на Алтае.

Фермерский фестиваль СВОЁ. фото предоставлено Россельхозбанком.

- Россельхозбанк организовывает фестиваль СВОЁ по всей стране с 2017 года, чтобы помочь аграриям расширить рынок сбыта и познакомить потребителей с качественными отечественными продуктами. Все знают, насколько тяжел и важен труд земледельца и животновода, как порой непросто выйти на рынок предприятиям малых форм хозяйствования, начинающим производителям сельхозпродукции и переработки. Россельхозбанк это знает. Мы последовательно увеличиваем финансирование АПК Алтая. С начала 2023 года банк выдал аграриям порядка 9 млрд рублей, на сезонные работы 5,4 млрд, из них 84% по льготной ставке. Вместе с Алтайским аграрным университетом и минсельхозами края и республики мы выпустили 2 потока «Школы фермера» и в эти дни идет набор нового третьего потока. Наши выпускники уже реализуют свои проекты. Мы хотим, чтобы у всех нас всегда были свежие и качественные продукты», - рассказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В 2023 году фестиваль фермерской еды СВОЁ Россельхозбанка уже провел в Кемерове 19-20 августа, и после Барнаула он поедет в Улан-Удэ 8-9 сентября.

АО «Россельхозбанк».

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