Газовиков проверяют по полной. В прокуратуре Алтайского края объяснили, чего добились проверками ЖКХ

Комментаторы altapress.ru, читая о проверках прокуратурой резонансных жилищно-коммунальных историй, нередко задают вопрос: если нарушения выявлены — что меняется? И вот недавно прокуратура рассказала, какие меры она предприняла по итогам проведенных ею проверок громких проблемных сюжетов, связанных с оказанием коммунальных услуг и вызвавших большое недовольство жителей Алтайского края.

Ответ ведомства был направлен реготделению ОНФ и оказался в распоряжении altapress.ru.

Алтайский край: в городах и районах пропал газ

Что случилось. У жителей Барнаула, Бийска, Рубцовска, Каменского и Кулундинского районов пропал сжиженный газ — произошли перебои с поставками. Без газа для приготовления пищи остались 40 многоквартирных домов.

Какие меры приняты. Из ответа прокуратуры края ясно: компанию-поставщика сжиженного газа «Алтайкрайгазсервис» проверяют, что называется, по полной. Руководителю внесено пять представлений. В отношении него возбуждено три административных производства по статье 7.23 КоАП.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

В Железнодорожный райсуд Барнаула подан иск о возложении на «Алтайкрайгазсервис» обязанности круглосуточно и бесперебойно снабжать потребителей края сжиженным газом.

Каменская межрайонная прокуратура инициировала проверку ситуации следственным комитетом — но следователи еще не приняли решения.

Материалы также направлены в антимонопольную службу — нет ли в действиях «Алтайкрайгазсервиса» злоупотребления доминирующим положением. Сегодня они находятся на рассмотрении.

Есть ли результат? Газоснабжение 36 многоквартирников восстановлено, сообщили в прокуратуре края.

Прокуратура Алтайского края. altapress.ru

Яровое: необоснованные затраты

Что случилось в Яровом. С 1 июля отопление там подорожает на 33,7%, горячая вода на 27%, холодная — на 58,6%. Услуги оказывает МУП «ЯТЭК».

Около 700 жителей подписали обращение к президенту России, высшим чиновникам и депутатам Госдумы с просьбой не допустить такого повышения. Прокуратура края проверила экономическую обоснованность таких тарифов.

Что показала проверка. Одним из главных факторов удорожания тарифа стало то, что крупный потребитель тепловой энергии «Алтайский химпром» сцущественно снизил ее потребление, из-за чего объем производимой энергии МУПа сильно сократился (то есть у него уменьшились доходы. — Прим. Altapress.ru).

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Но дело, как оказалось, не только в этом. Эксперты обнаружили, что при расчете тарифов на тепло и холодную воду для МУПа нарушен порядок ценообразования. Так, управление по тарифам учло отдельные затраты предприятия без достаточных оснований. Кроме этого, предприятие «ЯТЭК» представило в управление по тарифам некорректные сведения о своих расходах.

«Кроме того, установлено, что фактические затраты организации по отдельным статьям по итогам деятельности за 2019−2020 годы сложились в размере меньшем, чем учтено в тарифах», — сообщили в прокуратуре.

Какие меры приняты. В адрес руководителя краевого управления по тарифам прокуратура края подготовлено представление (документ). Славгородская межрайонная прокуратура подготовила свое представление (документ) руководителю МУП «ЯТЭК».

Горняк. Котельная дымит. Горняк онлайн.

Горняк: уголь от аффилированной фирмы

Что случилось в Горняке. Как уже не раз рассказывал altapress.ru, в Горняке еще летом 2020 года сильно повысились тариф на тепло для предприятия «Тепловые системы». Особо это почувствовали жители в январе, получив огромные счета за декабрь.

Прокуратура провела проверку, являются ли тариф экономически обоснованным.

Что показала проверка. Как и раньше, в прокуратуре объяснили такой рост тарифа тем, что у «Тепловых систем» на 6% снизился полезный отпуск. Но в этом документ прокуратура края сообщила о другой причине — уголь подорожал на 16%.

Уголь. Pixabay.com

В то же время договор на покупку угля «Тепловые системы» заключили с аффилированной организацией — «Локтевской теплоснабжающей организацией». У обеих — один и тот же учредитель.

Какие меры приняты. Материалы прокурорской проверки переданы в антимонопольную службу. которая и возбудила дело о нарушении «Тепловыми системами» антимонопольного законодательства.

Если организацию привлекут к ответственности за нарушение, это будет основанием скорректировать ее тарифы на 2022 год. «Вопрос находится на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

Березовский сельсовет. Дом культуры. avatars.mds.yandex.net

Первомайский район: собирали платежи , не имея тарифов

Что случилось в районе. Муниципальное предприятие «Первомайские коммунальные системы» поставляло жителям Березовского и Логовского сельсоветов тепловую энергию, не имея утвержденных тарифов.

В ответе прокуратуры края не уточняется, по какой цене потребители расплачивались за отопление — обычно в подобных случаях коммунальщики предъявляют счет по тарифам предыдущей организации.

Какие меры приняты. Прокурор Первомайского района через суд возложил обязанность на муниципальное предприятие утвердить тарифы. Но решение суда еще не вступило в силу.

Ответ прокуратуры Серею Войтюку, руководителю реготделения Общероссийского народного фронта, датирован 30 марта.