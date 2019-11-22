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Где тонко, там и рвется: новое «глубинное» повреждение обнаружили специалисты на теплотрассе в Барнауле

Специалисты БТСК устранили коммунальную аварию на улице Горно-Алтайской в Барнауле. Хотя совсем недавно было выявлено еще оно повреждение трубопровода, расположенное под дорогой.

Авария на теплосети, 22 ноября.
Авария на теплосети, 22 ноября.
администрация Барнаула.

Система поставлена на циркуляцию, управляющие компании приступили к работам по запуску отопления в домах.

Для устранения второго повреждения были проведены земляные работы, выявлено место порыва, велись сварочные работы, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в 12:10 ввели ограничение теплоснабжения потребителей из-за повреждение внутриквартальной тепловой сети по адресу ул. Горно-Алтайская 14а. В зону ограничения теплоснабжения попали семь многоквартирных домов и медучреждение. Без теплоснабжения оставались более тысячи человек.

Это не первая коммунальная авария, случившаяся на этой неделе. Так, 20 ноября ночью в Барнауле произошло повреждение на тепловой сети по адресу проспект Ленина, 142.

В результате аварии 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105 оставались без отопления, сообщили в мэрии города.

Без теплоснабжения в сильный мороз остались порядка 2,5 тысяч человек.

Был веден режим повышенной готовности в двух районах, организовано дежурство экипажа ГИБДД и дорожной техники на месте аварии.

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