Где тонко, там и рвется: новое «глубинное» повреждение обнаружили специалисты на теплотрассе в Барнауле

Специалисты БТСК устранили коммунальную аварию на улице Горно-Алтайской в Барнауле. Хотя совсем недавно было выявлено еще оно повреждение трубопровода, расположенное под дорогой.

Система поставлена на циркуляцию, управляющие компании приступили к работам по запуску отопления в домах.

Для устранения второго повреждения были проведены земляные работы, выявлено место порыва, велись сварочные работы, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в 12:10 ввели ограничение теплоснабжения потребителей из-за повреждение внутриквартальной тепловой сети по адресу ул. Горно-Алтайская 14а. В зону ограничения теплоснабжения попали семь многоквартирных домов и медучреждение. Без теплоснабжения оставались более тысячи человек.

Это не первая коммунальная авария, случившаяся на этой неделе. Так, 20 ноября ночью в Барнауле произошло повреждение на тепловой сети по адресу проспект Ленина, 142.

В результате аварии 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105 оставались без отопления, сообщили в мэрии города.

Без теплоснабжения в сильный мороз остались порядка 2,5 тысяч человек.

Был веден режим повышенной готовности в двух районах, организовано дежурство экипажа ГИБДД и дорожной техники на месте аварии.