Глава тарифного ведомства объяснил, почему урезали цену на тепло в Барнауле

Как уже сообщал altapress.ru , цена тепловой энергии в Барнауле с 1 июля снизится на 109,05 рублей. Хотя раньше власти заявляли, что цена, наоборот, будет расти ежегодно на 100 рублей. Олег Колосков, и.о. руководителя управления края по госрегулирования цен и тарифов, объяснил в ходе онлайн пресс-конференции, что организация, для которой установлены цены, претензий не имеет.

Цена гигакалории в Барнауле для абонентов «Барнаульской генерации» (то есть ТЭЦ) с 1 июля уменьшится с 1 991,52 до 1 882,47 рублей, эту информацию Олег Колосков подтвердил.

Снижение связано с тем, что изменились макроэкономические прогнозы и снизилась цена топлива — угля.

По словам Колоскова, в «Сибирской генерирующей компании» (в состав которой входит «Барнаульская генерация»), понимают, почему это произошло, знакомы с методикой установления цен и претензий на сегодняшний день не высказывают.

«Ее согласие на самом деле не требуется для того, чтобы применять этот тариф», — уточнил и.о. руководителя управления.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Ранее altapress.ru сообщал, что 25 января тарифное управление края увеличило предельную цену гигакалории в Барнауле на 2020 год — то есть задним числом. Тепловая энергия подорожала с 1991,52 до 2019,14 рублей.

Это произошло после того, как «Барнаульская генерация» выиграла судебный процесс с управлением — ведомство неправильно учло в тарифе зарплаты в отрасли, приняв заниженную ставку. Оспаривать цену энергокомпания пошла в суд уже после принятия тарифа.

Напомним, в СГК заявили, что не будут делать перерасчет за 2020 год.