Главные по тарелочкам: как организованы стрелковые комплексы Барнаула

«Это очень убыточный бизнес», — признались все наши спикеры-представители стрелковых клубов Барнаула. Однако стрельбища и тиры не прекращают свою работу — более того, открываются новые, а в некоторых даже увеличивается поток клиентов. Altapress.ru разбирался, что именно происходит в этом бизнесе и почему клубы не хотят, чтобы стрельба была «праздником».

Краткое содержание

Клубы

В Барнауле и пригороде работают семь стрелковых клубов, небольшие тиры в парках аттракционов — не в счет. Вариантов много: можно стрелять на улице или в помещении, из своего оружия или из клубного, а еще — выбирать из множества стрелковых направлений.

Так, комплексы «Олимпийский» и «Магнум» в первую очередь предлагают учиться стендовой стрельбе, или стрельбе по тарелочкам. Спортсмен должен попадать по летящим мишеням-тарелочкам, которые выбрасывает в воздух специальная машина.

В «Магнуме» занимаются таким видом стендовой стрельбы, как спортинг, в «Олимпийском» более сложными — скитом и трапом, которые входят в программу Олимпиады.

«Алтайский стрелок» — самый крупный в городе клуб, который специализируется на практической стрельбе. Ее еще сравнивают с игрой в войнушку: нужно максимально точно и быстро стрелять в ситуациях, приближенных к реальному применению оружия.

Стрельбище. Ксения Морозова

Здесь понравится и любителям снайпинга: на стрельбище клуба есть очень большая дистанция — 600 м.

Стрелковый клуб «Трофей» охватывает развлекательный сегмент. На выбор клиентов — несколько небольших стилизованных тиров: можно, например, сражаться с зомби или стрелять по стеклянным бутылкам.

Также практически во всех клубах можно пристрелять собственное оружие — опробовать его и настроить под себя. Клиенту предлагают пристрелочный станок вместо бинокля — специальный монитор, где отображаются промахи и попадания, — и помощь инструктора, конечно же.

Оружие

Николай Труевцев, исполнительный директор «Алтайского стрелка», вспоминает, что шесть лет назад, когда он только пришел в клуб, на балансе было всего два пистолета. Сейчас — 56 единиц оружия: отечественные пистолеты Макарова (СПМА) и Ярыгина («Викинг»), импортные SIG Sauer, М1911, карабины «Вепрь 136» (на базе автомата Калашникова), винтовка Мосина и даже пулемет Максима.

Стрельбище. Ксения Морозова

«Со своим оружием приходят в основном опытные охотники, — объясняет Труевцев. — А новичкам мы обычно рекомендуем проходить учебный курс с пистолетом „Викинг“ или автоматом Калашникова: просты в обращении и выстрелы из них недорогие. Поэтому их берут чаще всего. Гладкоствольные ружья тоже есть, но это непопулярная для нас тема. В практической стрельбе используется в основном нарезное оружие».

Однако, по опыту клуба, клиентам интересны и необычные предложения. «Недавно мы выкатили пулемет Максима, один выстрел — 60 рублей, что достаточно дорого. Гости буквально кидали кепки на землю и говорили: „Дайте мне 10, сейчас я бахну!“ Пока стрелок заправлял патроны, остальные 15 человек уже бросили свои дела и начали снимать, как он там бабахает», — смеется Николай Труевцев.

Стрельбище. Ксения Морозова

У обслуживания клиентов без лицензии на ношение оружия есть и другая сторона: насколько безопасно давать в руки незнакомцу пистолет. Исполнительный директор «Алтайского стрелка» уверен, что переживать не стоит. Клиент обязательно проходит инструктаж, подписывает необходимые документы и стреляет под контролем опытного инструктора.

К тому же клуб может отказать любому клиенту, который вызывает подозрения. Хотя пока к таким мерам прибегать не приходилось. Другой политики придерживается «Олимпийский»: там нет клубного оружия. Услуги доступны только клиентам с лицензией.

Клиенты

Представитель стрелкового клуба «Магнум» отмечает, что в последние годы число клиентов у них держится примерно на одном уровне. За выходной при хорошей погоде стрельбища посещают примерно 15 человек. А вот «Алтайский стрелок» говорит о ежегодном увеличении клиентопотока в 1,5 раза — сейчас за выходной день клуб принимает в среднем 40 стрелков.

Стрельбище. Ксения Морозова Стрельбище. Ксения Морозова Открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. Барнаул , 6 августа 2016 года. Михаил Хаустов

Причем стрелки, вопреки стереотипам, — не только мужчины. Если на более серьезном, спортивном уровне мужчин в Барнауле все-таки занимается больше, то на любительском — примерно поровну с женщинами.

«В стрельбе важна мелкая моторика, погружение в себя. И на начальном уровне подготовки у девушек обычно получается даже лучше. Они меньше подвержены стереотипам из боевиков и внимательнее слушают инструктора», — отмечает Николай Труевцев.

В плане возраста в стрельбе практически нет ограничений, дети и пенсионеры среди клиентов — не редкость. Однако чаще приходят клиенты от 35 лет: такое хобби стоит недешево, поэтому регулярные тренировки могут себе позволить только люди со стабильным достатком.

Стоимость услуг Стендовая стрельба (со своим оружием): Работа тренера + патроны + тарелочки + аренда площадки = 4 тыс. руб. / одно занятие, 4 тыс. руб. x 3 раза в неделю = 48 тыс. руб. / за месяц. Практическая стрельба (с клубным оружием): 750 руб. (оружие и патроны) + 500 руб. (работа тренера) = 1250 руб. / одно занятие, 1250 руб. х 2 раза в неделю = 10 тыс. руб. / за месяц.

Зимний сезон

На этом трудности у стрелковых клубов не заканчиваются. Некоторыми дисциплинами можно заниматься только на улице, например стрельбой по тарелочкам. А строить помещение иногда просто нецелесообразно — как в случае с огромной 600-метровой дистанцией.

Стрельбище. Ксения Морозова

Поэтому зимой число клиентов заметно уменьшается. Эту проблему клубы решают по-разному. Так, у «Магнума» и «Олимпийского» есть небольшие крытые тиры, которые работают круглый год, а на улице стрелки тренируются при температуре до — 15° С. Если ниже — оборудование (машины для запуска тарелочек) может не сработать.

При этом Николай Труевцев утверждает, что их стрелки морозов не боятся. По крайней мере, не слишком.

«Мы такие суровые ребята, — усмехается исполнительный директор. — Конечно, народу поменьше, но инструкторы, спортсмены хотят стрелять, охотникам тоже нужно привыкать к зимним условиям. Так что сапоги потеплее, куртку — и вперед!»

Конкуренция

Рынок стрелковых клубов в Барнауле сложился интересно: практически все заняли свои обособленные сегменты. Труевцев заявляет, что конкуренция не жесткая, но есть. Да, «Трофей» скоро открывает огнестрельный тир, но, по мнению спикера, у них своя специфика. «Магнум» и «Олимпийский» сосредоточены на стендовой стрельбе.

Стрельбище. Ксения Морозова

«Если конкуренты возьмутся за практику активнее, то, конечно, отнимут у нас часть потенциальных клиентов, но не спортсменов. Наш полигон — единственный в Сибири, который специализируется на занятиях практической стрельбой», — говорит Николай Труевцев.

Деньги

На содержание такого бизнеса, как стрелковый клуб, действительно нужны огромные суммы: большая территория, дорогое оружие.

«Нельзя сказать: я хочу построить тир, вложить полмиллиона рублей, как для парикмахерской, например, и получить готовое прибыльное дело», — комментирует Николай Труевцев.

Стрельбище. Ксения Морозова

По мнению экспертов рынка, в Барнауле стрелковые клубы не самоокупаются. Без дополнительной финансовой поддержки они просто не смогут существовать. Так, учредитель «Алтайского стрелка» — Барнаульский станкостроительный завод, а «Магнума» — бизнесмен Андрей Ксенофонтов.

«Наш край — далеко не богатый регион, — подтверждает исполнительный директор „Алтайского стрелка“. — Даже в новосибирских клубах цены раза в полтора выше, чем у нас. И народ идет. Барнаул себе такого позволить не может. Поэтому на базовое оружие стараемся не повышать цены — оставляем 23 рубля за выстрел. Нам важно, чтобы клиенты могли себе позволить приходить к нам регулярно, а не раз в год, как на праздник».

Популярность

Вынести однозначный вердикт, популярны ли занятия стрельбой в Барнауле или нет, представители стрелковых клубов не могут. Юлия Гальцова, управляющая «Магнумом», считает, что все же нет: высокая стоимость тренировок дает о себе знать.

Стрельбище. Ксения Морозова

Исполнительный директор «Алтайского стрелка» предполагает, что дело тут не только в деньгах.

«У нас, на самом деле, довольно много людей с оружием и в Барнауле, и в России в целом. Просто народ пока не воспринимает это как вид повседневных развлечений: на охоту раз в год съездил, и хватит. Но не надо бояться занятий стрельбой. Это очень интересно и полезно», — считает Труевцев.

Дальнейшее развитие

Клубы планируют привлекать клиентов самыми разными способами. Например, «Магнум» собирается открыть карабинный тир в помещении, а еще — учить стрельбе старшеклассников.

Стрельбище. Ксения Морозова

«Алтайский стрелок» совсем скоро откроет кафе, правда, пока там будет только кофе. Но исполнительный директор уверен, что нужно дальше вкладываться в инфраструктуру и подтягиваться до уровня других клубов: «Люди хотят видеть хороший сервис и готовы за него платить».

Пока стрелковые клубы не решаются делать точных прогнозов в своей сфере — все факторы учесть невозможно. Но хотелось бы верить Николаю Труевцеву: «Что нас ждет? Процветание, конечно же! Я оптимист».

Лучно-арбалетные тиры

В Барнауле стреляют не только из огнестрельного и пневматического оружия. В трех тирах можно найти луки и арбалеты: в «Шервудском лесе», в «Луке и арбалете» и в «Трофее». Виктор Балашков, директор «Шервудского леса», отмечает, что арбалет не пользуется особой популярностью.

Открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. Барнаул , 6 августа 2016 года. Михаил Хаустов Открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. Барнаул , 6 августа 2016 года. Михаил Хаустов Открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. Барнаул , 6 августа 2016 года. Михаил Хаустов

«Это оружие, так скажем, для ленивых, как воздушка: взвел и стреляешь. А вот лук — это необычно: нужно правильно встать, почувствовать напряжение лука во время прицела. Он захватывает», — рассказывает Балашков.

Клиентская база лучно-арбалетных тиров очень схожа с базой огнестрельных клубов: самый разный возраст, женщин и мужчин — поровну. «Обычно клиенты приходят, потому что интересно попробовать, — поясняет директор тира. — Потом наступает осознание: „Ух ты, спина, оказывается, может так хорошо работать!“ И идут еще раз, уже чтобы научиться».

Открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. Барнаул , 6 августа 2016 года. Михаил Хаустов

Всего набирается примерно 10 клиентов в будний день, 50−60 — в выходной. Причем около 10% посетителей — со своими луками, и большинство из них — не профессиональные спортсмены: покупают луки для удовольствия.

Если летом еще можно куда-то выехать пострелять, то зимой, как и в случае с огнестрельным оружием, уже при -15 ° С луки и арбалеты начинают вести себя неадекватно. Поэтому в холода, по словам Балашкова, в основном стрелки идут в «Шервудский лес».

Однако и в этой области рынка стрелковых клубов все не так радужно — экономическая ситуация в регионе и в стране отражается на всех.

Открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. Барнаул , 6 августа 2016 года. Михаил Хаустов

«Посещаемость упала примерно на 30% по сравнению с прошлыми годами, — рассказывает директор тира. — Новые клубы появляются каждый год, но обычно выдерживают недолго и закрываются. И дело не в конкуренции — ее у нас почти нет, просто это не Клондайк. Бывает, работаем и в убыток, держимся на энтузиазме».

Виктор Балашков также отмечает, что никакая реклама здесь не работает, скидки и акции тоже не дают особого притока клиентов. «Реально помогает только сарафанное радио. Какое обслуживание — так о вас потом и расскажут, так и пойдут новые люди», — уверен спикер.

В итоге Балашков делает не слишком утешительный прогноз. Если ситуация на финансовом рынке России улучшится — клиенты пойдут, если все останется так же — то и стрелковым клубам ждать перемен не стоит.