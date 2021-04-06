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Потребитель

Госдума ужесточит наказание за некачественные услуги ЖКХ

Несоблюдение требований к качеству предоставляемых услуг обернется для поставщиков воды, газа, тепла и электричества более серьезными штрафами.

Тарифы.
Тарифы.
СС0

Штрафы есть и сейчас, но они не индексировались уже более 10 лет.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам его автора, председателя комитета по контролю и регламенту Татьяны Костенко, изменения поддержали уже 76 субъектов.

Составители документа учли все замечания правительства, а также проанализировали практику регионов, сообщает «Парламентская газета».

«Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг. И федеральные, и региональные органы власти согласны, что пора навести порядок», — говорит Костенко.

В качестве примера депутат приводит ситуацию, когда управляющие компании или поставщики отключают воду должникам, чтобы те оплатили счета. Но при этом сами могут допускать перебои с поставками воды или электричества, из-за чего страдают добросовестные плательщики.

Компаниям просто выгоднее платить штраф, чем поставлять воду или электричество, но теперь ситуация изменится, пишет News.ru.

Согласно новому документу, за первый проступок компании будут платить штраф 30−50 тыс. рублей. Повторное нарушение обойдётся поставщику в 50−200 тыс. рублей.

В Алтайском крае в 2021 году направят почти 2,2 млрд рублей на модернизацию около двухсот объектов тепло- и водоснабжения, сообщает региональный минстрой.

Ранее в Барнауле обсудили, что делать, когда не хватает доходов на оплату услуг ЖКХ.

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