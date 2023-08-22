Гостиница «Турист» обновила свой номерной фонд

Они выполнены в светлых натуральных тонах, располагающих к отдыху и расслаблению. В номерах нет лишних деталей и визуального шума — все просто и функционально, чтобы ничего не мешало комфортному пребыванию гостей.

- Наша гостиница постоянно развивается и стремится к тому, чтобы предоставлять гостям максимально качественный сервис! Именно поэтому мы очень чутко относимся к работе своих сотрудников, состоянию номерного фонда и, конечно же, потребностям наших постояльцев. Главная задача для нас — чтобы все гости были довольны!, — Корецкая Алеся, заместитель начальника гостиничной службы.

Гостиница "Турист". Фото предоставлено гостиницей "Турист".

Всего в «Туристе» 42 номера, что позволяет разместить 55 человек. В каждом номере есть все необходимое для того, чтобы пребывание гостей было удобным и приятным. А размещение в центре города позволяет иметь в шаговой доступности все необходимые организации, магазины, банкоматы и многое другое.

Более того, гостиница располагается на последних этажах бизнес-центра, поэтому у гостей есть возможность полюбоваться красивым видом города Барнаула через панорамные окна!

Гостиница "Турист". Фото предоставлено гостиницей "Турист".

Ознакомиться с номерами и забронировать можно по ссылке* — https://barnaul-tourist.ru/

*Зарегистрируйтесь на сайте при бронировании номера и получите скидку 3% на первое размещение, а при следующих заездах ваша скидка будет только увеличиваться!