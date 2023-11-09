9 ноября
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GTA 6. Когда выйдет самая ожидаемая видеоигра

Американский издатель видеоигр Rockstar Games анонсировал Grand Theft Auto VI (GTA 6). Чего ожидать от главного релиза десятилетия, расскажет altapress.ru.

Видеоигры.
Видеоигры.
CC0

Анонс

В своих соцсетях Rockstar сообщили, что дебютный трейлер следующей GTA представят в начале декабря 2023 года.

Полноценный анонс состоится на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря. Но не исключено, что компания представит трейлер на свой 25-летний юбилей.

Дата выхода

Точной даты выхода не объявляли, пользователи строят догадки сами: кто-то ждет релиз в марте 2025 года, некоторые рассчитывают уже на осень 2024 года.

О новой части

  • Место действия — современный Вайс-Сити.
  • Будет два главных героя, между ними можно свободно переключаться.
  • Из Red Dead Redemption 2 придет система диалогов, возможность ходить на корточках и ограничение на инвентарь.
  • У героев будут параметры усталости и голода.

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