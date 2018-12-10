Губернатор Томенко распорядился запасать обогреватели после нового порыва теплотрассы в Барнауле

10 декабря губернатор Алтайского края дал поручение создать резервный фонд спецсредств на случай коммунальных аварий, подобной той, что произошла на минувших выходных в Барнауле. Виктор Томенко предложил запасать обогреватели и дизель-генераторы для поддержания нормальной температуры в домах жителей во время таких инфраструктурных ЧП в морозы, пишет официальный сайт края.

Это заявление глава региона сделал на оперативном совещании в правительстве после обсуждения повреждении тепломагистрали в Октябрьском районе Барнаула, произошедшем в ночь на 8 декабря. Напомним, что из-за этой аварии были отключены 55 многоквартирных и 245 частных жилых домов с населением около 12 тысяч человек, а также два детских сада, две школы, три медицинских учреждения, Алтайский государственный колледж и его общежитие, 4 административных здания.

О том, как шла ликвидация последствий ЧП доложил мэр краевой столицы Сергей Дугин. Аварию планировали устранить к 20 часам 8 декабря. Однако работы затянулись. Отопление начало поступать в первые дома только утром 9 декабря. Полностью восстановить теплоснабжение удалось только к 6 утра 10 декабря. Выслушав барнаульского градоначальника, губернатор предложил создать резерв для того, чтобы на время отключения поддерживать комфортную температуру в домах:

Инфраструктура ЖКХ у нас обширная, поэтому необходимо подумать над дополнительной поддержкой жителей в таких ситуациях, которые периодически происходят. Стоит создать запас обогревателей, рассмотреть возможность использования дизельных электростанций в случаях, когда электросети не выдерживают нагрузки.

В ноябре, после череды коммунальных аварий, Виктор Томенко отчитывал подчиненных, потребовав от них почувствовать, каково людям, у которых из-за порывов на магистралях отключили тепло в доме. По словам губернатора, информацию по устранению порывов на объектах ЖКХ главе региона нужно подавать более качественно. Как сказал Виктор Томенко, при докладе об этих проблемах надо указывать не время регистрации аварий на коммунальных сетях, а периоды понижения температур в квартирах, то есть, рассказывать, сколько именно времени провели люди без тепла.