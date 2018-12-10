Почему в Барнауле тысячи человек остались без тепла и можно ли избежать таких ЧП

На выходных в Барнауле произошла серьезная коммунальная авария. Из-за порыва трубы почти два дня без тепла оставались десятки многоквартирных домов и сотни частных. Altapress.ru разбирался, почему авария приобрела такой масштаб и можно ли прогнозировать подобные ЧП в будущем.

Что случилось?

Рано утром в субботу, 8 декабря, произошёл порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная, 142. Из-за этого в районе ВРЗ без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов, 245 домов в частном секторе, два детских сада, две школы, три медицинских учреждения и четыре административных здания.

Аварию планировали устранить к 20 часам 8 декабря. Однако работы затянулись. Отопление начало поступать в первые дома только утром 9 декабря. Полностью восстановить теплоснабжение удалось только к 6 утра 10 декабря.

Почему аварию долго не могли устранить?

Энергетики говорят, это было непросто. От места порыва шел обильный пар, в котором невозможно было разглядеть что-либо. Специалисты пробовали разогнать его вентиляторами, но это удавалось с трудом.

Другая сложность — на этом участке трубы расположены глубже, чем обычно. При этом они находились не просто в грунте, а в смеси строительного мусора, бетона и земли. Чтобы добраться до труб, пришлось использовать отбойные молотки.



Все это потребовало дополнительных затрат сил и времени, отметили в «Сибирской генерирующей компании». В итоге энергетикам все же удалось заменить 16 метров трубопровода.

Коммунальная авария в Барнауле. barnaul.org

Каковы последствия аварии?

В некоторых домах разморозились трубы. Утром 10 декабря на месте работали 4 ремонтные бригады по 6 человек и помогали отогревать трубы горячей водой.



В частных домах у места порыва кипяток залил погреба, в доме на ул. Водопроводной, 140 замкнуло проводку. «Из-за размытого горячей водой фундамента дом весной может треснуть!», — беспокоится жительница дома Татьяна Тютерева в Instagram. С ней связались специалисты СГК и пообещали устранить последствия. Также в компании сообщили, что после отопительного сезона восстановят асфальт на месте раскопок.

Можно ли спрогнозировать подобные аварии?

Скорее всего, их не избежать. Но где и когда прорвет — никто не знает. В Барнауле 54% сетей уже отслужили свой срок и нуждаются в капительном ремонте — это около 700 км. Для того, чтобы одномоментно их отремонтировать, необходим 21 млрд рублей. Ежегодно СГК перекладывает в Барнауле 12−14 км сетей, хотя во нормативу необходимо капитально ремонтировать 40 км.

Коммунальная авария в Барнауле. barnaul.org

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