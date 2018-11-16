Алтайские энергетики рассказали, как сократить число порывов на теплосетях

Чтобы сократить число порывов на теплосетях Барнаула до минимума, краевой столице нужно 6 млрд рублей. Серьезных вложений требуют и теплосети Бийска и Рубцовска. Причина — изношенность систем, которая только увеличивается, сообщили в СГК.

Это не аварии

В предыдущем осенне-зимнем периоде в Барнауле зарегистрировали порядка 500 порывов, в Рубцовске их было более 630, в Бийске около 150. При этом длина теплосетей в Барнауле составляет 1300 км, в Рубцовске — 380 км, в Бийске — 450 км. Поэтому Рубцовск остается самым проблемным городом в плане порывов (1,5 на один км сетей), а в краевой столице их число не превышает 0,3 на один км сетей.

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

Те порывы, которые произошли в последнее время — это не аварии. Это прогнозируемые и быстро устраняемые функциональные отказы, которые ликвидируют в течение нескольких часов. Ежегодно мы сталкиваемся с сотнями таких ситуаций.

Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org

Энергетики также объяснили, почему так долго не могли остановить воду при порыве на ул. Димитрова. Дело в том, что температура в тепловой камере превышала нормативную (там должно быть не выше 45 градусов). В течение часа ее пришлось продувать, чтобы допустить туда людей и прекратить подачу воды. Теперь им предстоит отремонтировать дорожное покрытие — эти работы будут вести уже весной.

Зимние и летние порывы

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

Почему за короткий период произошло столько порывов? Если вы помните, случился резкий перепад от 0 до -20 за одну ночь. Мы заранее подняли температуру теплоносителя с 70 до 120 градусов, как полагается в таких случаях. Из-за этого ожидаемо произошло расширение трубопровода. Нормально отремонтированные сети прошли это испытание, а трубы с коррозией и дефектами не выдержали.

Барнаульцы часто интересуются, почему весенне-летние испытания сетей не помогают избежать порывов зимой. Как сообщил Александр Гросс, в этом году в теплое время года в краевой столице удалось устранить почти 500 повреждений.

Александр Гросс. Анна Зайкова , altapress.ru

Александр Гросс,

директор Барнаульской тепломагистральной компании:

Теперь мы уверены, что в этих местах не будет порывов. Если бы мы не провели испытания летом, все эти повреждения появились бы сейчас. Подобные порывы происходят на сетях, срок службы которых составляет более 30 лет. В Барнауле 54% сетей уже отслужили свой срок и нуждаются в капительном ремонте — это около 700 км. Для того, чтобы одномоментно их отремонтировать, необходим 21 млрд рублей.

Деньги вкладывают , но изношенность растет

Каждый год СГК увеличивает траты на систему теплоснабжения Барнаула. В прошлом году компания выделила 518 млн рублей, в этом году — уже 815 млн, 300 из которых потратили только на ремонт сетей.

Александр Гросс,

директор Барнаульской тепломагистральной компании:

Ежегодно мы перекладываем в Барнауле 12−14 км сетей. По нормативу необходимо капитально ремонтировать 40 км. В Бийске и Рубцовске тоже меняем в три раза меньше нормы, поэтому процент изношенности растет. В Рубцовске изношено 66−70% трубопроводов, в Бийске — 55%.

Ремонт трубопровода на пр. Калинина. barnaul.org

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

Когда мы «зашли» в Рубцовск, то инвестировали туда 2 млрд рублей — их хватило только на замещение деградировавшей ТЭЦ. Также мы заменили 20 км магистральных сетей. А квартальные сети как были ветхими, так и остались. Но число отказов на сетях уже сократилось на 10%.

Как изменить ситуацию

В СГК считают, что без серьезных инвестиций переломить ситуацию не получится. До недавнего времени в стране не было механизмов, которые могли бы привлечь инвесторов в эту сферу.

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

Благодаря изменениям в законодательстве орган местного самоуправления и единая теплоснабжающая организация могут совместно определять стоимость единицы тепла и фиксировать ее на несколько лет — это так называемый «метод альтернативной котельной». Это позволит привлечь инвестиции, повысить надежность системы, а потребителей избавить от скачков цен на несколько лет вперед.

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Анна Зайкова

По расчетам СГК, если какой-нибудь инвестор согласится вложить 6 млрд в теплоснабжение Барнаула, то в краевой столице можно будет внедрить этот метод. Он уже введен в Рубцовске с 1 января. Тариф там подняли на 25% разово, и теперь он растет только на уровень инфляции — в этом году он увеличился на 3,15%.

Игорь Лузанов:

Мы предлагаем инвестировать 6 млрд в систему теплоснабжения Барнаула. Одну часть этих денег мы сможем потратить на замену наиболее старых трубопроводов с наибольшим износом — это порядка 60−70 км сетей с возрастом эксплуатации от 30 до 60 лет. Вторая часть пойдет на повышение эффективности системы и улучшение экологической ситуации — замещение неэффективных источников, котельных МУП «Энергетик».

Предлагаемая инвестпрограмма уже разработана, администрация города с ней ознакомилась, принципиальных возражений не имеет. Для того, чтобы перевести Барнаул в новую ценовую зону, необходимо согласие АКЗС, губернатора и Минэнерго. По этому вопросу создана рабочая комиссия, которая продолжает работу.