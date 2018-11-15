В Алтайском городе произошли две коммунальные аварии на теплотассах

15 ноября в Рубцовске произошли две аварии на теплосетях, сообщает портал vrubcovske.ru. Один из порывов оставил временно без тепла и горячей воды более 200 жилых домов.

Первая авария случилась утром в районе дома № 76 по улице Тракторной. Здесь был обнаружен свищ на внутриквартальной теплосети. Были отключены 110 домов в частном секторе, 112 многоквартирных домов, а также ограничена подача тепла в 13 социальных объектов.

Специалисты заявили, что причиной повреждения трубопровода стал высокий износ теплосети, которую в этом месте эксплуатируют более 30 лет. А также эту теплосеть подтапливают грунтовые воды, что приводит к наружной коррозии трубопровода.

Аварию устранили в течение 4 часов.

Позже после устранения утренней аварии фонтан забил на улице Октябрьской около дома № 3.