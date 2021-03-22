Хлеб из белка насекомых скоро появится в российских магазинах

Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы, заявил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, пишет РИА Новости .

В ближайшее десятилетие в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. Речь идет о растительном и клеточном мясе и хлебе из белка насекомых.

«Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», — пообещал специалист.

Зюзин подчеркнул, что белок насекомых известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

Продукты из них употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики.

В России насекомых используют в основном как корм для животных и рыб на крупных производствах, пишет Lenta.ru. При этом некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки, рассказал эксперт.

Ранее алтайский министр образования назвал вопиющей историю с червями в компоте. Появление червей в компоте объяснил руководитель комбината школьного питания «Глобус» Евгений Скурлатов. Это значит, что фрукты хорошие, не обрабатывались ядохимикатами в период созревания.