И люкс тоже. Сразу несколько брендов возобновят поставки в Россию

Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase возобновят поставки в Россию, поэтому Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции этих брендов.

Параллельный импорт товаров под этими марками больше не возможен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — отметили в Минпромторге.

Уточняется, что исключения вступят в силу через три месяца. Так что те, кто купил продукцию, могут ввозить ее в РФ в течение этого срока, начиная с даты публикации.

Ранее стало известно, что известные алкогольные напитки могут вернуть в Россию по параллельному импорту.