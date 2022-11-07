7 ноября
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Потребитель

И люкс тоже. Сразу несколько брендов возобновят поставки в Россию

Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase возобновят поставки в Россию, поэтому Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции этих брендов.

Парфюмерия.
Парфюмерия.
CC0

Параллельный импорт товаров под этими марками больше не возможен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — отметили в Минпромторге.

Уточняется, что исключения вступят в силу через три месяца. Так что те, кто купил продукцию, могут ввозить ее в РФ в течение этого срока, начиная с даты публикации.

Ранее стало известно, что известные алкогольные напитки могут вернуть в Россию по параллельному импорту.

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