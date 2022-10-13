В Россию снова будут поставлять запчасти для иномарок

Вопрос с альтернативным завозом автозапчастей можно считать решенным, заявил Тимашов.
«Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей», — отмечает Тимашов.
По словам эксперта, с некоторыми запчастями для иномарок периодически возникают проблемы.
Кроме того, есть проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что постоянно контактируют с Минпромторгом, чтобы улучшить алгоритм параллельного импорта.
Сейчас рынок обеспечен комплектующими на 50%. Пресс-секретарь РОАД Вера Павлова отметила, что дефицит по некоторым позициям все равно сохраняется.