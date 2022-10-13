13 октября
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Автоновости

В Россию снова будут поставлять запчасти для иномарок

Запчасти для иномарок будут завозить в Россию по параллельному импорту. Сейчас обговаривают их объемы, заявил «Известиям» директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Запчасти.
Запчасти.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Вопрос с альтернативным завозом автозапчастей можно считать решенным, заявил Тимашов.

«Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей», — отмечает Тимашов.

По словам эксперта, с некоторыми запчастями для иномарок периодически возникают проблемы.

Кроме того, есть проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что постоянно контактируют с Минпромторгом, чтобы улучшить алгоритм параллельного импорта.

Сейчас рынок обеспечен комплектующими на 50%. Пресс-секретарь РОАД Вера Павлова отметила, что дефицит по некоторым позициям все равно сохраняется.

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