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15 июля 20°C

«И мне загорелось». Как барнаульский бизнес по доставке еды превратился в сеть кафе за 14,8 млн рублей

За пять лет общепит «Пять специй» из службы доставки стоимостью 300 тыс. рублей вырос в сеть кафе, которую оценили в 14,8 млн рублей. Его владелица и автор меню Ольга Искуснова — жесткая девушка в романтичном зеленом платье. Она рассказала altapress.ru о бизнесе, секретах барнаульских ТРЦ, почему кризис поменял вкус блюд и как ее пригласили в крупный столичный проект, предложив вложить только знания.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.
Краткое содержание

«Решила, что мы открываемся»

— Ольга Олеговна, как появилось заведение?

— В 2014 году я могла вложиться только в доставку еды. Тогда в центральной части России в тренде была паназиатская кухня, и мне загорелось. За неделю нашла помещение с оборудованием, подготовила меню, сайт. Через три недели открылись «Пять специй». Потребовалось 300 тыс. рублей.

Продвижение началось с рассылок по знакомым, коллегам, друзьям в соцстях. На окупаемость вышли через четыре месяца. Если бы сразу вложилась в маркетинг, то, думаю, чистую прибыль получила уже в первый месяц. Но я начала работать с небольшого капитала, поэтому первая реклама в Яндекс. Директ и Google AdWords появилась только через несколько месяцев после старта.

— Как составляли меню?

— Первое делал наемный повар, но его пришлось уволить за воровство. Дальше кухней управляла сама. Через четыре месяца ввела первое авторское блюдо, и сейчас у нас нет ни одной позиции, которая была с открытия. Из новинок: продвигаем суши-бургеры. Там вместо обычной булочки идет рис, обжаренный во фритюре, как темпура. И начинки. Преимущественно рыбные, но есть и курица. Не буду говорить, что сама придумала. Просто регулярно мониторю американские фастфуды.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

— Как доставка выросла в кафе на фудкортах ТРЦ?

— Когда-то ТРЦ были недосягаемы для таких ребят, как мы — основателей местного бизнеса. Все потому, что туда брали операторов с именем или того, кто кому-то платил. Когда шел кризис, открывался торговый центр «Пионер» (2016 год. — Прим. altapress.ru), и мы отправили заявку. Менеджер по аренде ел у нас, и он выбрал нас среди той «паназии», которая хотела встать в ТРЦ. Потом мы открылись в «Европе», затем пригласили в Galaxy. «Арена» была последней точкой.

— Доставка организована из всех торговых центров?

— Только из «Европы». Локация Galaxy для доставки мне не нравится из-за пробок с двух сторон ТРЦ. А в «Пионере» небольшое помещение, поэтому там мы готовим только wok.

Секреты ведущих ТРЦ Барнаула

— Про «Арену» говорили, что там трафик покупателей слишком маленький, и поэтому магазины закрывались. Вас устраивает этот центр?

— «Арена» — нормальный торговый центр, но выходного дня. Выручка в будни меньше в три-четыре раза. Мы открыли в «Арене» точку в конце марта. Я не хлопала в ладоши в предвкушении рывка, но сейчас довольна. Продажи выросли в два раза за три месяца. Уверена, что доберутся до результатов кафе в Galaxy.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

— Некоторые эксперты торговой недвижимости отмечают, что «Европа» — это ТРЦ устаревшего формата. Согласны?

— Я бы там поменяла арендаторов — магазины одежды. Ведь люди идут в торговый центр в основном за покупками, а бренды там устаревшие. Нам хочется чего-то особенного, а в «Европе» магазины как везде. Почему Galaxy бомбанула? Потому что предложила «Ашан» и пятерку магазинов Indetex, включая Zara. В «Европе» не так.

— «Пионер» — хороший торговый центр?

— Нормальный. Там хорошее руководство, люди туда ходят — все-таки это центр города. И там едят. Здесь вопрос: что ты сам делаешь? Кто-то жалуется на низкий поток клиентов, но я довольна. Точка на третьем месте по посещаемости. На фудкорте можно видеть картину, когда к нам стоит очередь из семи-восьми человек, а в другие заведения никого.

У нас там работает спецпредложение — обед за 100 рублей: рис, курица терияки или в кисло-сладком соусе и напиток. Понятно, что мы немного на этом зарабатываем. Но это вопрос трафика в целом для сети: человек поел у нас в «Пионере», потом увидел на фудкорте в другом ТРЦ и опять пришел к нам или заказал доставку.

— Ощущаете конкуренцию с мировыми компаниями?

— Что такое «Макдоналдс» мы, наверное, знаем с раннего детства. И да, они оттягивают трафик. Подобное хорошо видно на примере торгового центра «Огни». Там собственники совершили колоссальную ошибку, когда открыли на первом этаже KFC. От этого фудкорт наверху умер.

В «Пионере» тоже было заметно. Первую неделю Burger King не работал, и у всех был очень хороший трафик. Ребята (клиенты. — Прим. altapress.ru.) ходили с деньгами. А когда открылся Burger King — появились подростки, которые приходят пообщаться и съесть одну порцию фри на троих.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.
Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.
Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.
Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.
Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

— Где выше средний чек и почему?

— В Galaxy самый высокий — 300−350 рублей, в выходные до 400. Скорее всего, это связано с витриной. Если в «Европе» человек берет wok или роллы, то здесь он пришел за wok, видит готовые роллы и берет их. Не надо ждать, когда их приготовят. Работает момент вспышки: желание купить и сразу съесть. В «Арене» тоже есть витрина, но там мы конкурируем с «Суши-мейком». Думаю, победим.

— Почему открылись на фудкорте, а не заведением в отдельном помещении?

— Мы стартап с небольшим капиталом. В маркетинг отдельного заведения нужны серьезные ресурсы, а на фудкорте тебя сразу начинают узнавать.

— Как вы пережили «Зимнюю вишню»?

— Знаете, хреново. Выручки в торговых центрах упали в три-четыре раза. «Европа» от этого меньше всего пострадала — ниже на 40% примерно. Две-недели продолжалось, а потом все восстановилось.

Проблема общепита — качество продуктов

— В 2014 году вы открылись, в 2015-м начался кризис. Был отток клиентов?

— Мы почувствовали кризис уже во второй половине 2014-го, когда цены на продукты начали расти. Оттока покупателей не было, но бизнес-модель, которую я выстроила, сломалась. Поэтому выход на ноль был дольше запланированного.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

В это время закрывались службы доставок из-за того, что скаканула себестоимость блюд, а зарплата у населения не выросла, их покупательная способность упала. Цены реально надо было повышать на 30% сразу, но если это сделать, то заказывать блюда никто не будет. Я села, перевела дух и начала оптимизировать расходы. Искать, на чем сэкономить, что исключить, убрать.

— На чем сэкономили?

— Например, стали выводить дополнительных поваров только в час пик. Или искать другие ингредиенты. Сейчас некоторые азиатские соусы я заказываю в Москве через транспортные компании. Цена там в два раза дешевле даже с транспортными расходами.

Вообще в Алтайском крае сырье дороже и качество плохое. Понятно, что есть перебои с поставкой рыбы, но у нас даже мясо хорошее не купишь. Наша хваленая мраморная говядина мне не нравится. А вот новозеландский стейк вкусный. Возможно, это связано с откормом животных. Новозеландская корова ровно 180 дней пасется на лугах. Чем кормят наших, я не знаю, но запах мяса мне не нравится.

— Еще какие продукты не устраивают?

— Овощи. С продукцией теплиц «Индустриального» невозможно работать. Это пластик. В нашей практике был случай, когда партию огурцов пришлось выбросить, потому что разрезанный в заготовки плод за час покрылся какой-то коричневой пленкой. Как будто начинал гнить. Что они делают со своими огурцами?

Пришлось искать других поставщиков. Сейчас хорошо, что на рынке круглый год продают узбекские овощи. Ты ешь и понимаешь, что это помидор.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

Почему вкус блюд поменялся

— В последнее время приходишь в кафе и понимаешь, что раньше у этого блюда был немного другой вкус. А некоторые блюда откровенно испортились. Почему?

— Идет замена продуктов. Например, до кризиса все работали на соусе Kikkoman. Он подорожал в три-четыре раза. Кто за это захочет платить? Соевый соус это не критично, потому что есть хорошие замены. Так произошло с почти всеми продуктами.

Все зависит от платежеспособности населения. Для сравнения: когда мы открывались, угорь стоил 700 рублей за кг. Вода в упаковке, кости и другие потери составляли 50%. То есть с килограмма получилось 500 граммов рыбы в блюдо с итоговой ценой 1,4 тыс. Сейчас угорь стоит в районе 1,2 рубля за кг. Потеря — 65%, потому что стало больше воды.

На что-то цены выросли в два раза. Например, охлажденный классный лосось в 2013 году стоил 300 рублей за кг. Сейчас замороженный стоит 700 рублей, «охлажденка» — 980. А цена блюда не настолько выросла. Зато подросли коммуналка, цена доставки и так далее.

— Почему кафе не может сделать классический продукт для ценителей? Пусть он будет существенно дороже.

— Предприятие должно иметь четкую концепцию, понимать, в каком сегменте и на какого потребителя ты работаешь. Нельзя обслуживать всех: студентов, офисников, бизнесменов, миллиардеров и средний класс.

Мы сосредоточены на среднем ценовом сегменте, бизнесменах и офисниках. Если мы захотим делать еду для класса люкс — это отдельный проект. Тогда можно покупать классного охлажденного тунца, которого, кстати, мы сейчас совсем не используем. Или брать другие креветки и гребешок.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

В Барнауле таких предприятий нет. В Москве и Питере есть известная доставка «Мореман». Там роллы «Филадельфия» стоят больше 1 тыс. рублей. Поесть вдвоем обойдется в 7 тыс. рублей. Я не знаю, зашло бы это в Барнауле. Но реально количество чеков в день было бы небольшое.

Как решался кадровый вопрос

— Рестораторы часто говорят, что в Барнауле сложно найти поваров. Это так?

— Расскажу систему поиска работников: подаю объявление о вакансии, мне отправляют 100 резюме. Дозваниваюсь до 50, приглашаю всех, на собеседование приходят 25, после отсеивания остается примерно половина. На стажировку выходят четыре человека. Работать будут два.

Так сложилось, что 80% выпускников не идут работать по специальности, предпочитая стать продавцом. Повар — это тяжелая работа. С утра до вечера на ногах плюс большая ответственность, потому что санитарные нормы нужно соблюдать.

И за этот труд зарплата в крае невысокая. Но и повысить мы ее не можем, потому что наценка у нас минимальная. Например, мои друзья из других городов говорят, что в Барнауле до сих пор можно наесться в обед за 150−200 рублей. У них это стоит 300−350 рублей, тем более на фудкортах. А себестоимость блюда одинаковая, у нас может быть даже выше.

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

— Ваши зарплаты на рынке?

— Средние. У поваров, например, 25−30 тыс. рублей в зависимости от категории. Есть первая, вторая и третья. Зависит от знания меню, скорости и качества работы. Если есть постоянные косяки, то категорию не повышу.

Платить мало я не могу. Не хватает совести выдать за месяц человеку зарплату 12−15 тыс. рублей. Но при этом платить выше среднего по рынку я не считаю нужным, потому что людей стимулируют не деньги. Это доказанный факт в управлении персоналом.

Деньги — это временная мотивация. Когда повышаешь зарплату, работник месяц-два старается, а потом воспринимает ее как должную. Есть другие способы мотивации. Человеку, который хорошо работает, можно дать дополнительный выходной, внеочередной аванс или в отпуск летом, когда напряженка с кадрами. Просто человеческое отношение лучше, чем платить максимальную зарплату по рынку.

О чем еще рассказала Ольга Искуснова

О проекте в Москве

— В соцсетях меня нашли люди из Москвы и пригласили в крутой проект по правильному питанию на производство и разрабатывать меню. Я — владелица части бизнеса. Мои инвестиции — знания. На нас будет работать фабрика кухни. Открыться планируем в ноябре. Я бы из Барнаула в любом случае уехала. Рассматривала Питер. Еще Краснодар, потому что там море.

Об организации работы

— Я три года работала без выходных по 18 часов, с восьми утра до двух ночи, потому что доставку можно было заказать до двух ночи. Управленца не наняла из-за маленького стартового капитала, а еще мешал страх отпустить. Сейчас я уделяю бизнесу 10−12 часов в неделю. У меня работает профессиональный штат сотрудников. Плюс администраторы на точке несут ответственность за выдачу товара, маркировку (дата и время производства) заготовок и так далее. Моя работа — контролировать.

Об итальянской пицце в паназиатском кафе

— Пицца — это дополнительное удобство для клиента. Людям захотелось заказать все в одном месте. Например, сидит компания, кто хочет wok, кто-то роллы, а кто-то пиццу. Мы пиццу особо не продвигаем, но она у нас есть.

Специальный вопрос

— Сейчас многие стараются упаковать успешные проекты во франшизу. Почему вы так не тиражируете сеть «Пять специй»?

— Нам многие предлагали продать франшизу. Предприниматели из Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова, Екатеринбурга пробовали еду и хотели открыть такое заведение в своем городе. Но я не рассуждаю по принципу: продал и денежки капают. Для меня важно, чтобы это было качество. Я должна буду предоставить достойное качество франчайзи.

Например, KFC. Люди платят за франшизу серьезные деньги. У них в районе 6 млн паушальный взнос (стоимость франшизы), полюс инвестиции в открытие 12 млн и роялти (постоянные отчисления) 6% на маркетинг и еще процент от выручки.

Это деньги, на которые KFC может оказать крутую маркетинговую поддержку по всей России. Франчайзи открывается, и его уже продвигают, учат и проверяют, контролируют качество. То есть, чтобы работать так же, мне нужно выстраивать такую же структуру. Но тогда цена продукта вырастет. Просто состричь с предпринимателя деньги не моя тема.

Поэтому мы рассматриваем только инвестиции. Партнер может принести деньги и через оговоренный срок забрать их. Вмешиваться в бизнес он не может. Поэтому, продавая сеть сейчас, чтобы погрузится в московский проект, я готовлю управляющего. Человек, который сможет качественно управлять сетью, чтобы ее владелец получал ожидаемый доход.

Что известно об Ольге Искусновой

Ольга Искуснова.
Ольга Искуснова.
Дмитрий Лямзин.

Ольга Искуснова родилась в Барнауле в 1989 году.

Окончила АлтГТУ им. Ползунова по специальности «технолог общественного питания».

С 17 лет работала официанткой, в 22 стала супервайзером в «Бахетле». С шести лет копит рецепты блюд, с 11 — сама готовит эклеры, сейчас — автор блюд паназиаткой кухни. Личный рекорд по приготовлению wok — 1 минута 23 секунды. Планирует открыть сеть кафе в Москве.

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