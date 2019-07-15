«И мне загорелось». Как барнаульский бизнес по доставке еды превратился в сеть кафе за 14,8 млн рублей

За пять лет общепит «Пять специй» из службы доставки стоимостью 300 тыс. рублей вырос в сеть кафе, которую оценили в 14,8 млн рублей. Его владелица и автор меню Ольга Искуснова — жесткая девушка в романтичном зеленом платье. Она рассказала altapress.ru о бизнесе, секретах барнаульских ТРЦ, почему кризис поменял вкус блюд и как ее пригласили в крупный столичный проект, предложив вложить только знания.

Краткое содержание

«Решила , что мы открываемся»

— Ольга Олеговна , как появилось заведение?

— В 2014 году я могла вложиться только в доставку еды. Тогда в центральной части России в тренде была паназиатская кухня, и мне загорелось. За неделю нашла помещение с оборудованием, подготовила меню, сайт. Через три недели открылись «Пять специй». Потребовалось 300 тыс. рублей.

Продвижение началось с рассылок по знакомым, коллегам, друзьям в соцстях. На окупаемость вышли через четыре месяца. Если бы сразу вложилась в маркетинг, то, думаю, чистую прибыль получила уже в первый месяц. Но я начала работать с небольшого капитала, поэтому первая реклама в Яндекс. Директ и Google AdWords появилась только через несколько месяцев после старта.

— Как составляли меню?

— Первое делал наемный повар, но его пришлось уволить за воровство. Дальше кухней управляла сама. Через четыре месяца ввела первое авторское блюдо, и сейчас у нас нет ни одной позиции, которая была с открытия. Из новинок: продвигаем суши-бургеры. Там вместо обычной булочки идет рис, обжаренный во фритюре, как темпура. И начинки. Преимущественно рыбные, но есть и курица. Не буду говорить, что сама придумала. Просто регулярно мониторю американские фастфуды.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

— Как доставка выросла в кафе на фудкортах ТРЦ?

— Когда-то ТРЦ были недосягаемы для таких ребят, как мы — основателей местного бизнеса. Все потому, что туда брали операторов с именем или того, кто кому-то платил. Когда шел кризис, открывался торговый центр «Пионер» (2016 год. — Прим. altapress.ru), и мы отправили заявку. Менеджер по аренде ел у нас, и он выбрал нас среди той «паназии», которая хотела встать в ТРЦ. Потом мы открылись в «Европе», затем пригласили в Galaxy. «Арена» была последней точкой.

— Доставка организована из всех торговых центров?

— Только из «Европы». Локация Galaxy для доставки мне не нравится из-за пробок с двух сторон ТРЦ. А в «Пионере» небольшое помещение, поэтому там мы готовим только wok.

Секреты ведущих ТРЦ Барнаула

— Про «Арену» говорили , что там трафик покупателей слишком маленький , и поэтому магазины закрывались. Вас устраивает этот центр?

— «Арена» — нормальный торговый центр, но выходного дня. Выручка в будни меньше в три-четыре раза. Мы открыли в «Арене» точку в конце марта. Я не хлопала в ладоши в предвкушении рывка, но сейчас довольна. Продажи выросли в два раза за три месяца. Уверена, что доберутся до результатов кафе в Galaxy.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

— Некоторые эксперты торговой недвижимости отмечают , что «Европа» — это ТРЦ устаревшего формата. Согласны?

— Я бы там поменяла арендаторов — магазины одежды. Ведь люди идут в торговый центр в основном за покупками, а бренды там устаревшие. Нам хочется чего-то особенного, а в «Европе» магазины как везде. Почему Galaxy бомбанула? Потому что предложила «Ашан» и пятерку магазинов Indetex, включая Zara. В «Европе» не так.

— «Пионер» — хороший торговый центр?

— Нормальный. Там хорошее руководство, люди туда ходят — все-таки это центр города. И там едят. Здесь вопрос: что ты сам делаешь? Кто-то жалуется на низкий поток клиентов, но я довольна. Точка на третьем месте по посещаемости. На фудкорте можно видеть картину, когда к нам стоит очередь из семи-восьми человек, а в другие заведения никого.

У нас там работает спецпредложение — обед за 100 рублей: рис, курица терияки или в кисло-сладком соусе и напиток. Понятно, что мы немного на этом зарабатываем. Но это вопрос трафика в целом для сети: человек поел у нас в «Пионере», потом увидел на фудкорте в другом ТРЦ и опять пришел к нам или заказал доставку.

— Ощущаете конкуренцию с мировыми компаниями?

— Что такое «Макдоналдс» мы, наверное, знаем с раннего детства. И да, они оттягивают трафик. Подобное хорошо видно на примере торгового центра «Огни». Там собственники совершили колоссальную ошибку, когда открыли на первом этаже KFC. От этого фудкорт наверху умер.

В «Пионере» тоже было заметно. Первую неделю Burger King не работал, и у всех был очень хороший трафик. Ребята (клиенты. — Прим. altapress.ru.) ходили с деньгами. А когда открылся Burger King — появились подростки, которые приходят пообщаться и съесть одну порцию фри на троих.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин. Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин. Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин. Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин. Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

— Где выше средний чек и почему?

— В Galaxy самый высокий — 300−350 рублей, в выходные до 400. Скорее всего, это связано с витриной. Если в «Европе» человек берет wok или роллы, то здесь он пришел за wok, видит готовые роллы и берет их. Не надо ждать, когда их приготовят. Работает момент вспышки: желание купить и сразу съесть. В «Арене» тоже есть витрина, но там мы конкурируем с «Суши-мейком». Думаю, победим.

— Почему открылись на фудкорте , а не заведением в отдельном помещении?

— Мы стартап с небольшим капиталом. В маркетинг отдельного заведения нужны серьезные ресурсы, а на фудкорте тебя сразу начинают узнавать.

— Как вы пережили «Зимнюю вишню»?

— Знаете, хреново. Выручки в торговых центрах упали в три-четыре раза. «Европа» от этого меньше всего пострадала — ниже на 40% примерно. Две-недели продолжалось, а потом все восстановилось.

Проблема общепита — качество продуктов

— В 2014 году вы открылись , в 2015-м начался кризис. Был отток клиентов?

— Мы почувствовали кризис уже во второй половине 2014-го, когда цены на продукты начали расти. Оттока покупателей не было, но бизнес-модель, которую я выстроила, сломалась. Поэтому выход на ноль был дольше запланированного.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

В это время закрывались службы доставок из-за того, что скаканула себестоимость блюд, а зарплата у населения не выросла, их покупательная способность упала. Цены реально надо было повышать на 30% сразу, но если это сделать, то заказывать блюда никто не будет. Я села, перевела дух и начала оптимизировать расходы. Искать, на чем сэкономить, что исключить, убрать.

— На чем сэкономили?

— Например, стали выводить дополнительных поваров только в час пик. Или искать другие ингредиенты. Сейчас некоторые азиатские соусы я заказываю в Москве через транспортные компании. Цена там в два раза дешевле даже с транспортными расходами.

Вообще в Алтайском крае сырье дороже и качество плохое. Понятно, что есть перебои с поставкой рыбы, но у нас даже мясо хорошее не купишь. Наша хваленая мраморная говядина мне не нравится. А вот новозеландский стейк вкусный. Возможно, это связано с откормом животных. Новозеландская корова ровно 180 дней пасется на лугах. Чем кормят наших, я не знаю, но запах мяса мне не нравится.

— Еще какие продукты не устраивают?

— Овощи. С продукцией теплиц «Индустриального» невозможно работать. Это пластик. В нашей практике был случай, когда партию огурцов пришлось выбросить, потому что разрезанный в заготовки плод за час покрылся какой-то коричневой пленкой. Как будто начинал гнить. Что они делают со своими огурцами?

Пришлось искать других поставщиков. Сейчас хорошо, что на рынке круглый год продают узбекские овощи. Ты ешь и понимаешь, что это помидор.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

Почему вкус блюд поменялся

— В последнее время приходишь в кафе и понимаешь , что раньше у этого блюда был немного другой вкус. А некоторые блюда откровенно испортились. Почему?

— Идет замена продуктов. Например, до кризиса все работали на соусе Kikkoman. Он подорожал в три-четыре раза. Кто за это захочет платить? Соевый соус это не критично, потому что есть хорошие замены. Так произошло с почти всеми продуктами.

Все зависит от платежеспособности населения. Для сравнения: когда мы открывались, угорь стоил 700 рублей за кг. Вода в упаковке, кости и другие потери составляли 50%. То есть с килограмма получилось 500 граммов рыбы в блюдо с итоговой ценой 1,4 тыс. Сейчас угорь стоит в районе 1,2 рубля за кг. Потеря — 65%, потому что стало больше воды.

На что-то цены выросли в два раза. Например, охлажденный классный лосось в 2013 году стоил 300 рублей за кг. Сейчас замороженный стоит 700 рублей, «охлажденка» — 980. А цена блюда не настолько выросла. Зато подросли коммуналка, цена доставки и так далее.

— Почему кафе не может сделать классический продукт для ценителей? Пусть он будет существенно дороже.

— Предприятие должно иметь четкую концепцию, понимать, в каком сегменте и на какого потребителя ты работаешь. Нельзя обслуживать всех: студентов, офисников, бизнесменов, миллиардеров и средний класс.

Мы сосредоточены на среднем ценовом сегменте, бизнесменах и офисниках. Если мы захотим делать еду для класса люкс — это отдельный проект. Тогда можно покупать классного охлажденного тунца, которого, кстати, мы сейчас совсем не используем. Или брать другие креветки и гребешок.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

В Барнауле таких предприятий нет. В Москве и Питере есть известная доставка «Мореман». Там роллы «Филадельфия» стоят больше 1 тыс. рублей. Поесть вдвоем обойдется в 7 тыс. рублей. Я не знаю, зашло бы это в Барнауле. Но реально количество чеков в день было бы небольшое.

Как решался кадровый вопрос

— Рестораторы часто говорят , что в Барнауле сложно найти поваров. Это так?

— Расскажу систему поиска работников: подаю объявление о вакансии, мне отправляют 100 резюме. Дозваниваюсь до 50, приглашаю всех, на собеседование приходят 25, после отсеивания остается примерно половина. На стажировку выходят четыре человека. Работать будут два.

Так сложилось, что 80% выпускников не идут работать по специальности, предпочитая стать продавцом. Повар — это тяжелая работа. С утра до вечера на ногах плюс большая ответственность, потому что санитарные нормы нужно соблюдать.

И за этот труд зарплата в крае невысокая. Но и повысить мы ее не можем, потому что наценка у нас минимальная. Например, мои друзья из других городов говорят, что в Барнауле до сих пор можно наесться в обед за 150−200 рублей. У них это стоит 300−350 рублей, тем более на фудкортах. А себестоимость блюда одинаковая, у нас может быть даже выше.

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

— Ваши зарплаты на рынке?

— Средние. У поваров, например, 25−30 тыс. рублей в зависимости от категории. Есть первая, вторая и третья. Зависит от знания меню, скорости и качества работы. Если есть постоянные косяки, то категорию не повышу.

Платить мало я не могу. Не хватает совести выдать за месяц человеку зарплату 12−15 тыс. рублей. Но при этом платить выше среднего по рынку я не считаю нужным, потому что людей стимулируют не деньги. Это доказанный факт в управлении персоналом.

Деньги — это временная мотивация. Когда повышаешь зарплату, работник месяц-два старается, а потом воспринимает ее как должную. Есть другие способы мотивации. Человеку, который хорошо работает, можно дать дополнительный выходной, внеочередной аванс или в отпуск летом, когда напряженка с кадрами. Просто человеческое отношение лучше, чем платить максимальную зарплату по рынку.

О чем еще рассказала Ольга Искуснова

О проекте в Москве — В соцсетях меня нашли люди из Москвы и пригласили в крутой проект по правильному питанию на производство и разрабатывать меню. Я — владелица части бизнеса. Мои инвестиции — знания. На нас будет работать фабрика кухни. Открыться планируем в ноябре. Я бы из Барнаула в любом случае уехала. Рассматривала Питер. Еще Краснодар, потому что там море. Об организации работы — Я три года работала без выходных по 18 часов, с восьми утра до двух ночи, потому что доставку можно было заказать до двух ночи. Управленца не наняла из-за маленького стартового капитала, а еще мешал страх отпустить. Сейчас я уделяю бизнесу 10−12 часов в неделю. У меня работает профессиональный штат сотрудников. Плюс администраторы на точке несут ответственность за выдачу товара, маркировку (дата и время производства) заготовок и так далее. Моя работа — контролировать. Об итальянской пицце в паназиатском кафе — Пицца — это дополнительное удобство для клиента. Людям захотелось заказать все в одном месте. Например, сидит компания, кто хочет wok, кто-то роллы, а кто-то пиццу. Мы пиццу особо не продвигаем, но она у нас есть.

Специальный вопрос

— Сейчас многие стараются упаковать успешные проекты во франшизу. Почему вы так не тиражируете сеть «Пять специй»?

— Нам многие предлагали продать франшизу. Предприниматели из Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова, Екатеринбурга пробовали еду и хотели открыть такое заведение в своем городе. Но я не рассуждаю по принципу: продал и денежки капают. Для меня важно, чтобы это было качество. Я должна буду предоставить достойное качество франчайзи.

Например, KFC. Люди платят за франшизу серьезные деньги. У них в районе 6 млн паушальный взнос (стоимость франшизы), полюс инвестиции в открытие 12 млн и роялти (постоянные отчисления) 6% на маркетинг и еще процент от выручки.

Это деньги, на которые KFC может оказать крутую маркетинговую поддержку по всей России. Франчайзи открывается, и его уже продвигают, учат и проверяют, контролируют качество. То есть, чтобы работать так же, мне нужно выстраивать такую же структуру. Но тогда цена продукта вырастет. Просто состричь с предпринимателя деньги не моя тема.

Поэтому мы рассматриваем только инвестиции. Партнер может принести деньги и через оговоренный срок забрать их. Вмешиваться в бизнес он не может. Поэтому, продавая сеть сейчас, чтобы погрузится в московский проект, я готовлю управляющего. Человек, который сможет качественно управлять сетью, чтобы ее владелец получал ожидаемый доход.

Что известно об Ольге Искусновой

Ольга Искуснова. Дмитрий Лямзин.

Ольга Искуснова родилась в Барнауле в 1989 году.

Окончила АлтГТУ им. Ползунова по специальности «технолог общественного питания».

С 17 лет работала официанткой, в 22 стала супервайзером в «Бахетле». С шести лет копит рецепты блюд, с 11 — сама готовит эклеры, сейчас — автор блюд паназиаткой кухни. Личный рекорд по приготовлению wok — 1 минута 23 секунды. Планирует открыть сеть кафе в Москве.