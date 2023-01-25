Идеи для конкурсов в ВК

Функционал ВКонтакте позволяет пользователям создавать более интересные розыгрыши, чем в других социальных сетях. Организаторы могут прикреплять ссылки и аудиозаписи, создавать полноценные викторины и даже устраивать голосования. А при запуске конкурсов в ВК через сервис интерактивных розыгрышей ActiveBot (Активбот) возможностей еще больше. В какие игры вы легко сыграете с подписчиками?

Угадай , где приз

Это один из самых популярных розыгрышей в каталоге ActiveBot. К конкурсному посту прикрепляется ссылка на игровое поле. Игроки называют номера выбранных предметов в комментариях. Если за выбранным вариантом спрятан приз, бот сервиса тут же сообщит об этом участнику.

Подобную игру владельцы пабликов часто пробуют реализовать вручную. Но это сложно осуществить в больших группах, так как приходится отслеживать одновременно десятки комментариев пользователей. Используя сервис, вы сможете разместить в красочной таблице от 100 до 10 тысяч ячеек с бонусами и призами. Система запомнит все ответы и честно определит победителей. А вам не придется ничего контролировать.

Крути «рулетку»

Такая игра в качестве активности для VK — это беспроигрышный способ увеличить число лайков и просмотров в сообществе в несколько раз. Рулетка представляет собой соревнование комментариев. Любой участник может писать секретные слова под постом через определенные промежутки времени. Например, каждые три минуты. В ответ ему выпадет комбинация из трех фруктов. Выиграет тот, кто соберет одинаковые изображения, как на настоящей слот-машине.

Вы сами определите, сколько раз человеку можно сыграть. Дополнительные попытки предоставляйте за репосты или подписку на другую группу ВКонтакте. Отличная возможность быстро набрать аудиторию в новый паблик, организовав мероприятие на основной странице.

Битва за поле

В этом конкурсе в ВК участники занимают пустые ячейки на игровом поле, оставляя их номера в комментариях к посту. Выигрывает тот, кто занимает максимальное число пустых окошек. А чтобы игрокам было интереснее участвовать в активности, в некоторых ячейках спрятаны бонусы с дополнительными ходами и штрафные клетки на выбывание.

Вы сами решаете, как будет выглядеть конкурсная запись. В ActiveBot есть готовые примеры изображений к постам, текста публикаций и всех дополнительных элементов. Но при желании вы можете создать свой макет и написать уникальный текст.

«Битва за поле» отлично подходит для продвижения ресторанов, так как вы сможете настроить выдачу призов в личных сообщениях и выдать победителям секретные промокоды на доставку их любимых блюд.

Угадай мелодию

Любимая всеми телеигра теперь существует и в формате розыгрышей ВКонтакте. Вы выступите в роли ведущего и загадаете подписчикам песни. А тому человеку, кто отгадает больше всего мелодий, отдадите награду.

Вам не придется самостоятельно отбирать музыку для проведения конкурса в ВК. В каталоге сервиса свыше тысячи песен разных лет. К примеру, вы можете устроить тематическую игру по мотивам популярных композиций 70-х или предложить игрокам отгадать мелодии 2010-х годов. Бот каждому участнику отправит аудиофайл, а в ответ игрок напишет имя исполнителя или название песни.

Настройка всех условий и правил конкурса для соцсетей займет у вас не более 15 минут. Вы сами решаете, сколько дней будет длиться соревнование.

Заключение

Попробуйте игровой формат для работы с вовлеченностью в вашем сообществе. Это поможет повысить активность в группе и увеличить охваты.