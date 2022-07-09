9 июля
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Потребитель

IKEA приостановила распродажу в России

Большая онлайн-распродажа шведской мебели временно приостановлена, об этом сообщили на сайте IKEA.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

Недавно шведская компания объявила о большой распродаже. Россияне не упускали шанса и стремительно раскупали все, что оставалось в интернет-магазине.

Однако сейчас ничего заказать нельзя — из-за большой нагрузки на доставку шведская компания приостановила распродажу.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты.

Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте.» — говорится в сообщение на сайте IKEA.

Ранее сообщалось о том, как барнаульцы бросились за покупками в день распродажи.

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