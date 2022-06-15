15 июня
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Жизнь

Теперь официально: IKEA уходит из России

Шведская компания IKEA, крупнейший производитель и продавец мебели и товаров для дома, распродает бизнес в России и уходит из страны.

IKEA в Новосибирске.
IKEA в Новосибирске.
архив группы компаний "Авиафлот"

Компания продаст четыре российские фабрики (в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях) и сократит масштаб бизнеса в стране.

Розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе», что повлечет за собой оптимизацию — в том числе, сократят некоторое количество сотрудников, пишет «Интерфакс».

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — сообщили в компании.

Товары для дома со складов продадут сотрудникам магазинов.

Напомним, IKEA приостановила продажи в России 4 марта.

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