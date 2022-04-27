Дизайнер, потребовавший квадриллион рублей от IKEA, отозвал иск

Дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев отказался от претензий к IKEA, у которой потребовал квадриллион рублей из-за срывов планов его дизайн-студии, сообщает РИА «Новости» .

Куккоев в иске к IKEA указал, что после приостановки деятельности компании в России сорвались планы его дизайн-студии.

«Стал плохо себя чувствовать и плохо спать», — указал дизайнер в исковом заявлении.

Он пояснил, что потребовал квадриллион рублей, чтобы «не допустить таких прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний».

Накануне Куккоев отозвал иск, поскольку успокоился и решил победить IKEA в честной конкуренции.

«Подавал на эмоциях, также подавал на эмоциях и регистрацию ТМ „Идея“, клон IKEA. Сейчас эмоции поутихли, решили развивать свой магазин, аналог IKEA, но под своим брендом. Мы решили, что получим клиентов IKEA в честной и здоровой конкуренции, а не через суды и банкротство. Мы создадим свой рынок, только из российских товаров и поставщиков», — подчеркнул дизайнер.

Ранее сообщили, что бурятские мебельщики готовы заменить IKEA.