22 декабря
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Потребитель

Интеллект искуственный, успех временный. Почему фотосервис Lensa перестал интересовать людей: отвечает «Мегафон»

Lensa — это фоторедактор с искусственным интеллектом. Оно рисует портреты пользователей в разных техниках. В конце ноября пользователи максимально интересовались Lensa. Трафик увеличивался в полтора-два раза ежедневно. Однако к началу декабря ситуация кардинально изменилась. В «Мегафон» рассказали — почему.

Девушка с телефоном.
Девушка с телефоном.
Источник: fizkes_shutterstock2.

Рост трафика в Lensa начался с 21 ноября после появления новой версии фоторедактора. Приложение с помощью искусственного интеллекта генерирует портреты пользователей в самых разных техниках — от карандашных набросков до изображений в стиле футуризм. Пользователи соцсетей активно меняли свои фото на созданные искусственным интеллектом. С каждым днём трафик в Lensa увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз.

Массовое увлечение фоторедакторами оказалось временным. Продемонстрировав высокие значения на последней неделе ноября, интернет-трафик в сервисе с 1 декабря начал снижаться — в среднем на 20% в день. Тем не менее, трафик и количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения — часть аудитории продолжает пользоваться сервисом.

Тренд повлек за собой рост и в других сервисах по созданию графического контента. Так, трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor в ноябре оказался рекордным с начала года, увеличившись на 80−90% по сравнению со среднемесячными показателями января-октября.

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