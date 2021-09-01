Интернет-армагеддон из-за мощной солнечной бури грянет для пользователей сети

Так, помимо прочего, мир ждут интернет-армагеддон и отключение интернета на несколько недель на планете, предупредил профессор Сангита Абду Джиоти в своем докладе «Солнечные супер-бури: планирование интернет-апокалипсиса», пишет «КП».
По его словам, отключение может произойти, когда мощные выбросы Солнцем заряженных частиц вызовут масштабную геомагнитную бурю. Она и повлечет за собой коллапс интернета в планетарном масштабе.
Профессор объясняет — «низкая фаза солнечной активности совпала с быстрым развитием технологий на Земле, но в 2019 году начался новый 25-й цикл солнечной активности».
«Сейчас светило медленно выходит из спячки, космическая погода будет портиться, недавнее исследование показало, что нынешний цикл будет одним из самых сильных за всю историю», — предупреждает Джиоти.
Слабое звено
После солнечного мега-шторма сеть может оставаться неработоспособной в течение нескольких недель, предполагает профессор.
При этом наиболее уязвимы кабели, которые, пересекают Атлантический и Тихий океаны в высоких широтах — самым слабым звеном сети являются США.
Европа более устойчива к солнечной буре, наименьшему риску подвергаются страны Азии.
Последствия
Последствия солнечного шторма будут серьезными — остановится банковская система, замрет экономика, будет парализована глобальная цепочка поставки товаров и продуктов питания, пишет «Росбалт».
Он, однако, успокаивает — вероятность того, что экстремальный космический шторм разыграется в ближайшее десятилетие, составляет примерно от 1,6 до 12%.
Взрыв Солнца
Ранее вероятность внезапного взрыва Солнца оценили российские ученые. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что ученые постоянно следят за поведением звезды.
Ранее сообщали о начале нового цикла активности Солнца. В связи с этим Петруковича спросили, может ли звезда внезапно взорваться.
«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», — успокоил всех ученый.
При этом он уточнил, что катастрофическое внешнее воздействие на наше Солнце может оказать, например, взрыв соседней звезды.