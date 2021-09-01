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Интернет-армагеддон из-за мощной солнечной бури грянет для пользователей сети

Увеличивается список апокалиптических событий, которые угрожают человечеству.

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Так, помимо прочего, мир ждут интернет-армагеддон и отключение интернета на несколько недель на планете, предупредил профессор Сангита Абду Джиоти в своем докладе «Солнечные супер-бури: планирование интернет-апокалипсиса», пишет «КП».

По его словам, отключение может произойти, когда мощные выбросы Солнцем заряженных частиц вызовут масштабную геомагнитную бурю. Она и повлечет за собой коллапс интернета в планетарном масштабе.

Профессор объясняет — «низкая фаза солнечной активности совпала с быстрым развитием технологий на Земле, но в 2019 году начался новый 25-й цикл солнечной активности».

«Сейчас светило медленно выходит из спячки, космическая погода будет портиться, недавнее исследование показало, что нынешний цикл будет одним из самых сильных за всю историю», — предупреждает Джиоти.

Слабое звено

После солнечного мега-шторма сеть может оставаться неработоспособной в течение нескольких недель, предполагает профессор.

При этом наиболее уязвимы кабели, которые, пересекают Атлантический и Тихий океаны в высоких широтах — самым слабым звеном сети являются США.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Европа более устойчива к солнечной буре, наименьшему риску подвергаются страны Азии.

Последствия

Последствия солнечного шторма будут серьезными — остановится банковская система, замрет экономика, будет парализована глобальная цепочка поставки товаров и продуктов питания, пишет «Росбалт».

Он, однако, успокаивает — вероятность того, что экстремальный космический шторм разыграется в ближайшее десятилетие, составляет примерно от 1,6 до 12%.

Взрыв Солнца

Ранее вероятность внезапного взрыва Солнца оценили российские ученые. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что ученые постоянно следят за поведением звезды.

Ранее сообщали о начале нового цикла активности Солнца. В связи с этим Петруковича спросили, может ли звезда внезапно взорваться.

«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», — успокоил всех ученый.

При этом он уточнил, что катастрофическое внешнее воздействие на наше Солнце может оказать, например, взрыв соседней звезды.

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