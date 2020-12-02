Вероятность внезапного взрыва Солнца оценили российские ученые

Напомним, ранее сообщали о начале нового цикла активности Солнца. В связи с этим Петруковича спросили, может ли звезда внезапно взорваться.

«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», — успокоил всех ученый.

При этом он уточнил, что катастрофическое внешнее воздействие на наше Солнце может оказать, например, взрыв соседней звезды.

«Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов», — вновь успокоил всех ученый.

По его словам, представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании.

Однако, добавил он, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и взорвут наше светило, но и это маловероятно.

Ранее зарубежные астрономы точно рассчитали, когда и как погибнет Солнечная система.