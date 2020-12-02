Астрономы точно рассчитали, когда и как погибнет Солнечная система

До этого печального события остается 30 млрд лет. Однако, солнце постепенно увеличивает яркость, и уже через 1,1 млрд лет наша планета станет слишком жаркой для жизни. А примерно в пятимиллиардном году нашей эры светило превратится в красный гигант. Оно сильно раздуется, буквально проглотив Меркурий, Венеру и Землю.
В качестве красного гиганта Солнце просуществует еще около миллиарда лет. Все это время внешние слои звезды будут постепенно улетучиваться в космос. Таким образом она потеряет примерно половину массы.
К этому времени термоядерное топливо полностью закончится, и Солнце станет белым карликом. В нем уже не будет происходить никаких термоядерных реакций, так что светило будет остывать.
Через десять миллиардов лет после превращения нашей звезды в белый карлик она остынет настолько, что перестанет излучать свет (хотя еще долго будет испускать инфракрасное излучение). Таково будущее Солнца.
После того как Солнце потеряет половину массы, орбиты планет-гигантов станут более широкими. При этом Юпитер и Сатурн попадут в так называемый резонанс 5:2. То есть Юпитер будет совершать пять оборотов вокруг остывающей звезды, пока Сатурн делает два.
Из-за этого две планеты будут регулярно проходить на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга и сильно влиять друг на друга своей гравитацией.
Из-за наступившей нестабильности в последующие 10 миллиардов лет Солнечную систему покинут все планеты-гиганты, кроме одной (какая именно выживет — дело случая). Они превратятся в миры-изгои, летящие сквозь Галактику.
Осиротевший гигант будет обращаться вокруг несветящегося Солнца еще примерно 50 миллиардов лет. После этого к остаткам Солнечной системы необычно близко подойдет соседняя звезда, отправив в путешествие без возврата и последнюю планету.
Разумеется, человечество вряд ли застанет все эти печальные события.