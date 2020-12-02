Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Астрономы точно рассчитали, когда и как погибнет Солнечная система

Через несколько миллиардов лет Солнце превратится в белый карлик, окруженный туманностью из выброшенного вещества. Сценарий грядущей катастрофы изложен в научной статье, опубликованной в издании Astronomical Journal, пишут «Вести».

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

До этого печального события остается 30 млрд лет. Однако, солнце постепенно увеличивает яркость, и уже через 1,1 млрд лет наша планета станет слишком жаркой для жизни. А примерно в пятимиллиардном году нашей эры светило превратится в красный гигант. Оно сильно раздуется, буквально проглотив Меркурий, Венеру и Землю.

В качестве красного гиганта Солнце просуществует еще около миллиарда лет. Все это время внешние слои звезды будут постепенно улетучиваться в космос. Таким образом она потеряет примерно половину массы.

К этому времени термоядерное топливо полностью закончится, и Солнце станет белым карликом. В нем уже не будет происходить никаких термоядерных реакций, так что светило будет остывать.

Через десять миллиардов лет после превращения нашей звезды в белый карлик она остынет настолько, что перестанет излучать свет (хотя еще долго будет испускать инфракрасное излучение). Таково будущее Солнца.

Парад планет. Космос
Парад планет. Космос
СС0

После того как Солнце потеряет половину массы, орбиты планет-гигантов станут более широкими. При этом Юпитер и Сатурн попадут в так называемый резонанс 5:2. То есть Юпитер будет совершать пять оборотов вокруг остывающей звезды, пока Сатурн делает два.

Из-за этого две планеты будут регулярно проходить на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга и сильно влиять друг на друга своей гравитацией.

Из-за наступившей нестабильности в последующие 10 миллиардов лет Солнечную систему покинут все планеты-гиганты, кроме одной (какая именно выживет — дело случая). Они превратятся в миры-изгои, летящие сквозь Галактику.

Осиротевший гигант будет обращаться вокруг несветящегося Солнца еще примерно 50 миллиардов лет. После этого к остаткам Солнечной системы необычно близко подойдет соседняя звезда, отправив в путешествие без возврата и последнюю планету.

Разумеется, человечество вряд ли застанет все эти печальные события.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость