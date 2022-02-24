Из городов юга России дополнительные поезда запустит РЖД

Так, в настоящее время компания собирается назначить новые поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. В существующие составы будут включены дополнительные вагоны.
«Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно», — добавили в РЖД.
Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме, пишет Lenta.ru.
24 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы. Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.