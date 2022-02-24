Из городов юга России дополнительные поезда запустит РЖД

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ведут работу по запуску дополнительных поездов из городов юга России на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, пишет АГН «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Так, в настоящее время компания собирается назначить новые поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. В существующие составы будут включены дополнительные вагоны.

«Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно», — добавили в РЖД.

Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме, пишет Lenta.ru.

24 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы. Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.