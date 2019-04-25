Из-за нового закона может закрыться «великолепный» хостел Барнаула

Барнаульский хостел «Изба», имеющий самые высокие рейтинги на сервисах бронирования мест размещения, может закрыться уже с 1 октября 2019 года. Как рассказал altapress.ru его владелец Алексей Кочубеев, хостел в жилом доме, что запрещено поправками в Жилищный кодекс РФ.

О чем закон?

17 апреля президент России Владимир Путин одобрил изменения в Жилищном кодексе. Теперь квартиры нельзя использоваться для предоставления гостиничных услуг. Новшество касается хостелов, которые предоставляют койко-места в специально оборудованных помещениях. Теперь их можно размещать в отдельно стоящих зданиях и на первых этажах домов, если квартиру перевели в нежилое помещение.

Что грозит «Избе»?

Хостел «Изба» расположен на ул. Интернациональная, 90 в доме — памятнике архитектуры. Алексей Кочубеев рассказал, что несколько лет назад он выкупил квартиры на втором этаже и устроил там 16 мест для размещения, обыграв образ русской избы. В одном из номеров, например, есть печь, в гостиной стоит пианино, на полах лежат тканые половики. «Самое сексуальное место нашего хостела — крыльцо с колоритными дверями. Все любят там фотографироваться», — говорит Алексей Кочубеев.

В рейтинге сервиса бронирования Booking «Изба» имеет самую высокую оценку — 9,5 баллов «Великолепно». Однако после 1 октября, возможно, его придется либо перевезти на новое место, либо закрыть.

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

Хостел не удовлетворяет новым требованиям закона: он размещен на втором этаже в жилом доме. Мы можем попытаться перевести помещения в нежилые, но не уверен, что это сработает. Один из вариантов — это выкуп квартир других собственников. Но я хорошо знаю этих людей. Мы дружим. Они любят это место и не настроены переезжать.

Хостел «Изба». booking.com

Как отреагирует рынок хостелов в Барнауле?

По данным справочника «2ГИС» в Барнауле работают 22 хостела. По словам Алексея Кочубеева, новый закон не станет сенсацией для большинства их владельцев: «Многие мои коллеги размещают хостелы в нежилых помещениях, поэтому у них не будет проблем».

Исчезновение с рынка небольшой «Избы», уверен предприниматель, никто и не заметит. Но он добавляет, что этот хостел любят иностранцы-путешественники, которые хотят поселиться в колоритном месте. «За время работы мы принимали гостей из 70 стран. Для некоторых устраиваем экскурсии по историческим местам», — делится собственник.