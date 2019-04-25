Из-за нового закона может закрыться «великолепный» хостел Барнаула

О чем закон?
17 апреля президент России Владимир Путин одобрил изменения в Жилищном кодексе. Теперь квартиры нельзя использоваться для предоставления гостиничных услуг. Новшество касается хостелов, которые предоставляют койко-места в специально оборудованных помещениях. Теперь их можно размещать в отдельно стоящих зданиях и на первых этажах домов, если квартиру перевели в нежилое помещение.
Что грозит «Избе»?
Хостел «Изба» расположен на ул. Интернациональная, 90 в доме — памятнике архитектуры. Алексей Кочубеев рассказал, что несколько лет назад он выкупил квартиры на втором этаже и устроил там 16 мест для размещения, обыграв образ русской избы. В одном из номеров, например, есть печь, в гостиной стоит пианино, на полах лежат тканые половики. «Самое сексуальное место нашего хостела — крыльцо с колоритными дверями. Все любят там фотографироваться», — говорит Алексей Кочубеев.
В рейтинге сервиса бронирования Booking «Изба» имеет самую высокую оценку — 9,5 баллов «Великолепно». Однако после 1 октября, возможно, его придется либо перевезти на новое место, либо закрыть.
Алексей Кочубеев,
владелец хостела «Изба»:
Хостел не удовлетворяет новым требованиям закона: он размещен на втором этаже в жилом доме. Мы можем попытаться перевести помещения в нежилые, но не уверен, что это сработает. Один из вариантов — это выкуп квартир других собственников. Но я хорошо знаю этих людей. Мы дружим. Они любят это место и не настроены переезжать.
Как отреагирует рынок хостелов в Барнауле?
По данным справочника «2ГИС» в Барнауле работают 22 хостела. По словам Алексея Кочубеева, новый закон не станет сенсацией для большинства их владельцев: «Многие мои коллеги размещают хостелы в нежилых помещениях, поэтому у них не будет проблем».
Исчезновение с рынка небольшой «Избы», уверен предприниматель, никто и не заметит. Но он добавляет, что этот хостел любят иностранцы-путешественники, которые хотят поселиться в колоритном месте. «За время работы мы принимали гостей из 70 стран. Для некоторых устраиваем экскурсии по историческим местам», — делится собственник.