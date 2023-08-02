2 августа
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Потребитель

Из-за обстановки в воздушной зоне авиакомпания прекратила полеты в Москву

Накануне авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты по маршруту из Ашхабада в Москву и обратно, сообщает ТАСС.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Авиаперевозчик принял решение в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

Рейсов в Москву пока не будет до 22 августа.

Все рейсы авиакомпании «Туркменистан», осуществляющие полеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад, говорится в сообщении перевозчика.

Ранее авиакомпания прекратила прямые рейсы из Омска в Барнаул спустя три недели после запуска. Авиаперевозчик отказался от прямых субсидированных рейсов, так как на их обслуживание у него нет технических возможностей.

Авиакомпания отметила, что ей сложно одновременно выполнять коммерческие и субсидированные рейсы. Основная причина - нехватка самолетов.

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