Известная по скандалу с феминистками барнаульская пивоварня с презентовала новый потенциально оскорбляющий продукт

Пивоварня Николая Копытова, вокруг которой в марте разгорелся скандал из-за рекламы с изображением женщины с «кляпом» во рту, презентовала новый продукт. В официальной группе компании сообщается, что этикетка нового напитка может «кого-то оскорбить».

«В свете последних событий, опасно становится что-либо делать в этих ваших интернетах, что бы кого-либо не оскорбить. Поэтому без лишних слов. <…> Будьте осторожны, содержимое бутылки может причинить вам боль, а этикетка не на шутку обидеть. Если что, мы предупреждали», — сообщают в пивоварне.

К посту прикреплена фото бутылки с размытой этикеткой. Комментаторы предположили, что на бутылке изображен «бородатый мужчина с бананом во рту».

Новый продукт скандальной пивоварни. vk.com/wall-56881723_3771

Напомним, ранее в УФАС обратилась девушка из Санкт-Петербурга, выпускница АлтГУ Юлия Шляхова. Она уверена, что изображенное женское лицо с кляпом во рту в виде пряника является «явной демонстрацией насилия по отношению к женщине».

29 марта УФАС по Алтайскому краю признал рекламу алтайской пивоварни с женщиной и пряником ненадлежащей и предписал прекратить ее распространение.

Антимонопольщики пришли к выводу, что изображения женщины с кляпом во рту в виде пряника нарушает нормы закона «О рекламе». В частности речь идет о нарушении запрета на распространение рекламы пива в интернете и использование образа человека в рекламе.

Хозяин пивоварни Николай Копытов в разговоре с altapress.ru сообщил, что ждет определения размера штрафа. Пивовару грозит от 100 до 500 тысяч рублей.