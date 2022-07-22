Известный табачный холдинг намерен покинуть российский рынок до конца 2022 года

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года», — подчеркнул Ольчак.
После ухода с российского рынка концерн планирует переориентироваться на Азию и Европу, пишет bfm.ru. Также исполнительный директор Philip Morris выразил надежду о выходе на американский рынок, где компания в настоящее время не представлена.
9 марта холдинг объявил о том, что приостанавливает дополнительные инвестиции и оптимизирует производство в РФ.
Ранее эксперты рассказали, ждет ли россиян дефицит сигарет.