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Потребитель

Известный табачный холдинг намерен покинуть российский рынок до конца 2022 года

Американский табачный холдинг Philip Morris намерен полностью уйти с российского рынка до конца текущего года, заявил в интервью Bloomberg исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года», — подчеркнул Ольчак.

После ухода с российского рынка концерн планирует переориентироваться на Азию и Европу, пишет bfm.ru. Также исполнительный директор Philip Morris выразил надежду о выходе на американский рынок, где компания в настоящее время не представлена.

9 марта холдинг объявил о том, что приостанавливает дополнительные инвестиции и оптимизирует производство в РФ.

Ранее эксперты рассказали, ждет ли россиян дефицит сигарет.

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