К сворачиванию розничной сети в России приступила IKEA

IKEA начала уведомлять руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды, пишут « Ведомости », ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам собеседников издания, компания планирует досрочно разорвать договор в одностороннем порядке, что обернется для нее крупными штрафами.

Подобные предупреждения получили почти все ТЦ, где представлен бренд, рассказал один из источников.

В частности, магазины и студии IKEA представлены в 10 торговых центрах Москвы. В одном из них подтвердили получение подобного уведомления, в другом — нет. Топ-менеджер не подтвердившего эту информацию ТЦ предположил, что шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их, пишет Газета.Ru.

Между тем бурятские мебельщики готовы заменить IKEA.