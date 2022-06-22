К сворачиванию розничной сети в России приступила IKEA

По словам собеседников издания, компания планирует досрочно разорвать договор в одностороннем порядке, что обернется для нее крупными штрафами.
Подобные предупреждения получили почти все ТЦ, где представлен бренд, рассказал один из источников.
В частности, магазины и студии IKEA представлены в 10 торговых центрах Москвы. В одном из них подтвердили получение подобного уведомления, в другом — нет. Топ-менеджер не подтвердившего эту информацию ТЦ предположил, что шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их, пишет Газета.Ru.
Между тем бурятские мебельщики готовы заменить IKEA.