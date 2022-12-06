7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Как избежать заражения при получении посылок, рассказал эксперт

Для того, чтобы минимизировать риск чем-нибудь заразиться от больного сборщика заказов или курьера, достаточно соблюдать простые правила профилактики.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Нужно просто чаще мыть руки, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, пишет Газета.Ru.

Важен контроль за гигиеной в пунктах доставки и на предприятиях общепита, продукция которых потом доставляется клиентам, и эпидемиологический надзор.

При выявлении случаев того или иного заболевания важно локализовать вспышку, чтобы не дать ей распространиться.

Можно ли заразиться менингитом через посылку — разбор altapress.ru. Между тем на складе маркетплейса провели тотальную дезинфекцию и установили масочный режим. Для работников проводят регулярные медицинские осмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и пресечь его.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость