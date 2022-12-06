Как избежать заражения при получении посылок, рассказал эксперт

Для того, чтобы минимизировать риск чем-нибудь заразиться от больного сборщика заказов или курьера, достаточно соблюдать простые правила профилактики.

Нужно просто чаще мыть руки, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, пишет Газета.Ru.

Важен контроль за гигиеной в пунктах доставки и на предприятиях общепита, продукция которых потом доставляется клиентам, и эпидемиологический надзор.

При выявлении случаев того или иного заболевания важно локализовать вспышку, чтобы не дать ей распространиться.

Можно ли заразиться менингитом через посылку — разбор altapress.ru. Между тем на складе маркетплейса провели тотальную дезинфекцию и установили масочный режим. Для работников проводят регулярные медицинские осмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и пресечь его.