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Как сотрудники Ozon заболели менингитом?

Telegram-канал Mash сообщил 28 ноября о том, что 30 сотрудников Ozon на складе в Новой Риге госпитализировали с менингитом. Их направили в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры.

По информации канала, зараженные жили в общежитии Нахабино — по 4−5 человек в комнате. Чувствуя недомогание, они все равно ходили на работу, распространяя вирус.