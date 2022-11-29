29 ноября
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Здоровье

Можно ли заразиться менингитом через посылку Ozon — разбор altapress.ru

Несколько работников со склада компании Ozon в Подмосковье заболели менингококковой инфекцией, сообщают РИА Новости. В связи с этим заказчики обеспокоены тем, могут ли они заразиться инфекцией через посылку. Altapress.ru рассказывает, какова эпидемиологическая ситуация в компаниях ритейла и стоит ли переживать за свое здоровье.

Посылки.
Посылки.
Источник: ООО "Фикси".
1
Как сотрудники Ozon заболели менингитом?

Telegram-канал Mash сообщил 28 ноября о том, что 30 сотрудников Ozon на складе в Новой Риге госпитализировали с менингитом. Их направили в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры.

По информации канала, зараженные жили в общежитии Нахабино — по 4−5 человек в комнате. Чувствуя недомогание, они все равно ходили на работу, распространяя вирус.

2
Это массовое заболевание?

Пресс-служба компании опровергла заявление о том, что на их складе массовое заболевание, сообщают РИА Новости. Они не называют конкретное число заболевших, но заверяют, что речи о «массовости» речи не идет.

«На данных момент все заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0
3
Что предпринимают для здоровья сотрудников Ozon?

На складе провели тотальную дезинфекцию и установили масочный режим. Для работников проводят регулярные медицинские осмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и пресечь его.

Кроме того сотрудников вакцинировали сертифицированным лекарством «Менактра».

4
Можно ли заболеть менингитом через посылку?

Нет, заболевание заказчикам не грозит. Специалист рассказал «Инфо 24», что менингококковый менингит передается только от человека к человеку — например, при чихе или кашле.

Заказчик не сможет заразиться через продукцию, даже если инфицированный сотрудник на нее чихнет. Вне человеческой среды вирус гибнет.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0
5
Надо ли обрабатывать посылку санитайзером после ее получения?

В этом нет необходимости, так как заразиться через посылку нельзя. Однако если заказчику будет так спокойнее, то он может обработать посылку после ее получения.

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