Telegram-канал Mash сообщил 28 ноября о том, что 30 сотрудников Ozon на складе в Новой Риге госпитализировали с менингитом. Их направили в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры.
По информации канала, зараженные жили в общежитии Нахабино — по 4−5 человек в комнате. Чувствуя недомогание, они все равно ходили на работу, распространяя вирус.
Пресс-служба компании опровергла заявление о том, что на их складе массовое заболевание, сообщают РИА Новости. Они не называют конкретное число заболевших, но заверяют, что речи о «массовости» речи не идет.
«На данных момент все заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.
На складе провели тотальную дезинфекцию и установили масочный режим. Для работников проводят регулярные медицинские осмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и пресечь его.
Кроме того сотрудников вакцинировали сертифицированным лекарством «Менактра».
Нет, заболевание заказчикам не грозит. Специалист рассказал «Инфо 24», что менингококковый менингит передается только от человека к человеку — например, при чихе или кашле.
Заказчик не сможет заразиться через продукцию, даже если инфицированный сотрудник на нее чихнет. Вне человеческой среды вирус гибнет.
В этом нет необходимости, так как заразиться через посылку нельзя. Однако если заказчику будет так спокойнее, то он может обработать посылку после ее получения.