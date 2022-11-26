26 ноября
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Здоровье

Минздрав: активно начал распространяться свиной грипп

Свиной грипп (H1N1) начал активно распространяться в этом сезоне, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

Свинья.
Свинья.
СС0

Помимо свиного гриппа, распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, отметил Мурашко.

По его словам, нужно сосредоточиться на вакцинации, в том числе против гриппа, ковида и пневмококковой инфекции.

«Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что тем, кто ставил прививки более полугода назад, следует ревакцинироваться.

Ранее алтайскую больницу оштрафовали за распространение COVID-19.

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