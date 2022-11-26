Минздрав: активно начал распространяться свиной грипп

Помимо свиного гриппа, распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, отметил Мурашко.
По его словам, нужно сосредоточиться на вакцинации, в том числе против гриппа, ковида и пневмококковой инфекции.
«Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал он.
Глава Минздрава добавил, что тем, кто ставил прививки более полугода назад, следует ревакцинироваться.
Ранее алтайскую больницу оштрафовали за распространение COVID-19.