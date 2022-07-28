Как сообщил Тимаков на радио Sputnik, российские туристы могут привезти вирусы с юга.
По словам инфекциониста, таких заболеваний много, и среди них не только ковид.
«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее», — сказал он.
Грипп отличается от ковида насморком и кашлем с мокротой.
Из-за него обостряются хронические заболевания. Кроме того, у вируса широкий спектр осложнений — в частности, пневмония, бронхит, миокардит, менингит и даже энцефалит.
«Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — добавил Тимаков.
Ранее мы рассказали, что через пару дней после заражения омикроном появляются:
- першение в горле,
- боль в пояснице,
- усталость,
- чихание,
- ночная потливость,
- ломота в теле.
Пациенты с коронавирусом могут жаловаться желудочно-кишечные симптомы — тошноту, рвоту, боль в живот, вздутие, изжогу и диарею, заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.
Врач-педиатр Сергей Токарев отметил, что у малолетних детей с омикроном может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп.
«Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — пояснил он.