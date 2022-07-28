2 А какие болезни привозят из теплых регионов?

По словам инфекциониста, таких заболеваний много, и среди них не только ковид.

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее», — сказал он.