28 июля
Коронавирус
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Здоровье

Чем и почему коронавирус отличается от летних инфекций и гриппа — разъяснения врачей

Как отличить COVID-19 от сезонных инфекций, рассказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Легкие, организм, коронавирус.
Легкие, организм, коронавирус.
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1 Откуда вирусы летом?

Как сообщил Тимаков на радио Sputnik, российские туристы могут привезти вирусы с юга.

2 А какие болезни привозят из теплых регионов?

По словам инфекциониста, таких заболеваний много, и среди них не только ковид.

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее», — сказал он.

Коронавирус.
Коронавирус.
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3 Как различить ковид и грипп?

Грипп отличается от ковида насморком и кашлем с мокротой.

Из-за него обостряются хронические заболевания. Кроме того, у вируса широкий спектр осложнений — в частности, пневмония, бронхит, миокардит, менингит и даже энцефалит.

4 Понятно, а чем коронавирус отличается от других инфекций?

«Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — добавил Тимаков.

5 Симптомы омикрона

Ранее мы рассказали, что через пару дней после заражения омикроном появляются:

  • першение в горле,
  • боль в пояснице,
  • усталость,
Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
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  • чихание,
  • ночная потливость,
  • ломота в теле.
6 Нетипичный признак коронавируса

Пациенты с коронавирусом могут жаловаться желудочно-кишечные симптомы — тошноту, рвоту, боль в живот, вздутие, изжогу и диарею, заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

7 Как распознать омикрон у ребенка?

Врач-педиатр Сергей Токарев отметил, что у малолетних детей с омикроном может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп.

«Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — пояснил он.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
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