Инфаркт — одно из распространенных заболеваний сердца. Как вовремя распознать его и какие продукты помогут снизить риски — в материале altapress.ru.

Что такое инфаркт?

Инфаркт — это некроз (омертвление) тканей сердца. Он возможен, когда тромб закупоривает одну или несколько артерий.

О скрытом инфаркте

Инфаркт также может быть «немым».

«Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего „немой инфаркт“ встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа», — объяснил на радио Sputnik кардиолог Заур Шугушев.

Сердце , орган , здоровье. СС0

Симптомы инфаркта

Среди признаков инфаркта:

жгучая боль , которая может «перетекать» в шею , челюсть , плечо , лопатку и руки,

которая может «перетекать» в шею челюсть плечо лопатку и руки, бледность кожи,

сильное чувство страха,

обильный холодный пот,

слабость.

А что может вызвать инфаркт?

К причинам инфаркта относят:

высокий уровень холестерина,

низкую двигательную активность,

повышенный уровень сахара и диабет,

Диабет , болезнь. СС0

ожирение,

стрессы,

стенокардию,

стафилококковые и стрептококковые инфекции,

неправильное питание.

Кроме того, в группе риска люди старше 65 лет.

Первая помощь при инфаркте

Чтобы оказать первую помощь при инфаркте, следует:

вызвать «скорую»,

помочь больному принять полусидячее или полулежачее положение,

расстегнуть пациенту одежду и открыть окно , чтобы был свежий воздух,

чтобы был свежий воздух, измерить давление,

дать таблетку нитроглицерина в дозировке 0,5 миллиграммов и половину таблетки аспирина , а при сильном беспокойстве — настойку валерианы или пустырника.

Таблетки. ССО.

Какой продукт полезен для сердца?

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний полезен свекольный сок, заявил ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По его словам, этот напиток может защитить от инфарктов и инсультов. Как объяснил специалист, в нем содержатся флавоноиды — вещества, снижающие уровень «плохого» холестерина в организме.

Правда , что шампиньоны тоже улучшают работу сердца?

Да. В шампиньонах содержатся витамины группы В. Они положительно влияют на нервную систему и снижают уровень холестерина в крови. Это уменьшает вероятность развития инфарктов и инсультов, утверждает эксперт Роспотребнадзора Денис Буханцев.

Сердце , кардиограмма. СС0

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