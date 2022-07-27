28 июля
﻿
Здоровье

«Вот такой рубец!» Чем опасен инфаркт, какие у него симптомы, и как оказать первую помощь

Инфаркт — одно из распространенных заболеваний сердца. Как вовремя распознать его и какие продукты помогут снизить риски — в материале altapress.ru.

Сердце.
Сердце.
СС0.

Что такое инфаркт?

Инфаркт — это некроз (омертвление) тканей сердца. Он возможен, когда тромб закупоривает одну или несколько артерий.

О скрытом инфаркте

Инфаркт также может быть «немым».

«Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего „немой инфаркт“ встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа», — объяснил на радио Sputnik кардиолог Заур Шугушев.

Сердце, орган, здоровье.
Сердце, орган, здоровье.
СС0

Симптомы инфаркта

Среди признаков инфаркта:

  • жгучая боль, которая может «перетекать» в шею, челюсть, плечо, лопатку и руки,
  • бледность кожи,
  • сильное чувство страха,
  • обильный холодный пот,
  • слабость.

А что может вызвать инфаркт?

К причинам инфаркта относят:

  • высокий уровень холестерина,
  • низкую двигательную активность,
  • повышенный уровень сахара и диабет,
Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0
  • ожирение,
  • стрессы,
  • стенокардию,
  • стафилококковые и стрептококковые инфекции,
  • неправильное питание.

Кроме того, в группе риска люди старше 65 лет.

Первая помощь при инфаркте

Чтобы оказать первую помощь при инфаркте, следует:

  • вызвать «скорую»,
  • помочь больному принять полусидячее или полулежачее положение,
  • расстегнуть пациенту одежду и открыть окно, чтобы был свежий воздух,
  • измерить давление,
  • дать таблетку нитроглицерина в дозировке 0,5 миллиграммов и половину таблетки аспирина, а при сильном беспокойстве — настойку валерианы или пустырника.
Таблетки.
Таблетки.
ССО.

Какой продукт полезен для сердца?

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний полезен свекольный сок, заявил ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По его словам, этот напиток может защитить от инфарктов и инсультов. Как объяснил специалист, в нем содержатся флавоноиды — вещества, снижающие уровень «плохого» холестерина в организме.

Правда, что шампиньоны тоже улучшают работу сердца?

Да. В шампиньонах содержатся витамины группы В. Они положительно влияют на нервную систему и снижают уровень холестерина в крови. Это уменьшает вероятность развития инфарктов и инсультов, утверждает эксперт Роспотребнадзора Денис Буханцев.

Сердце, кардиограмма.
Сердце, кардиограмма.
СС0

Ранее мы рассказали о пяти правилах здорового сердца. Подробнее — в нашем материале «Чтобы стучало, как новое».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость