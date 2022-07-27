«Вот такой рубец!» Чем опасен инфаркт, какие у него симптомы, и как оказать первую помощь

Что такое инфаркт?
Инфаркт — это некроз (омертвление) тканей сердца. Он возможен, когда тромб закупоривает одну или несколько артерий.
О скрытом инфаркте
Инфаркт также может быть «немым».
«Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего „немой инфаркт“ встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа», — объяснил на радио Sputnik кардиолог Заур Шугушев.
Симптомы инфаркта
Среди признаков инфаркта:
- жгучая боль, которая может «перетекать» в шею, челюсть, плечо, лопатку и руки,
- бледность кожи,
- сильное чувство страха,
- обильный холодный пот,
- слабость.
А что может вызвать инфаркт?
К причинам инфаркта относят:
- высокий уровень холестерина,
- низкую двигательную активность,
- повышенный уровень сахара и диабет,
- ожирение,
- стрессы,
- стенокардию,
- стафилококковые и стрептококковые инфекции,
- неправильное питание.
Кроме того, в группе риска люди старше 65 лет.
Первая помощь при инфаркте
Чтобы оказать первую помощь при инфаркте, следует:
- вызвать «скорую»,
- помочь больному принять полусидячее или полулежачее положение,
- расстегнуть пациенту одежду и открыть окно, чтобы был свежий воздух,
- измерить давление,
- дать таблетку нитроглицерина в дозировке 0,5 миллиграммов и половину таблетки аспирина, а при сильном беспокойстве — настойку валерианы или пустырника.
Какой продукт полезен для сердца?
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний полезен свекольный сок, заявил ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.
По его словам, этот напиток может защитить от инфарктов и инсультов. Как объяснил специалист, в нем содержатся флавоноиды — вещества, снижающие уровень «плохого» холестерина в организме.
Правда, что шампиньоны тоже улучшают работу сердца?
Да. В шампиньонах содержатся витамины группы В. Они положительно влияют на нервную систему и снижают уровень холестерина в крови. Это уменьшает вероятность развития инфарктов и инсультов, утверждает эксперт Роспотребнадзора Денис Буханцев.
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