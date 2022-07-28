28 июля
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Здоровье

В Барнауле упростили запись к врачам при подозрении на рак. Что это значит, и как не пустить болезнь на самотек

Для барнаульцев, у которых подозревают онкологию, в городской поликлинике № 14 упростили запись к врачам. Как попасть на прием по новым «правилам», что об этом говорят медики, и каким симптомам следует быть внимательным — в разборе altapress.ru.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
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1
Как усовершенствовали запись к врачам?

Как сообщают на сайте Барнаула, в смотровом кабинете поликлиники № 14 заработал электронный журнал. Так что после осмотра пациента сразу передают нескольким специалистам, в том числе онкологу, терапевту и для женщин — гинекологу.

«Так мы пытаемся максимально быстро оказать помощь людям, у которых обнаружены новообразования, исключить для них проблему с самостоятельной записью к специалистам», — поясняет главврач Городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

2
Что делать, если срочно надо к врачу?

На оперативную консультацию также можно записаться по журналу. Талон выдадут в течение суток.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
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3
Первые «звоночки»: частые симптомы рака

По словам специалистов, признаками рака могут быть:

  • Повышенная температура и лихорадка,
  • Сильная утомляемость и слабость,
  • Боль в костях,
  • Изменение цвета и качества кожи, а также — размера, толщины и формы родинок,
  • Постоянные головные боли,
  • Кровотечения,
Кровь.
Кровь.
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  • Непрекращающийся кашель, хрипота и проблемы с глотанием,
  • Расстройство пищеварения.
4
А как лечат рак первой стадии?

На первой стадии онкозаболевания хорошо поддаются лечению.

Против опухолей эффективны лучевая, химическая и радиотерапии. Кроме того, может помочь хирургическое вмешательство: все зависит от вида и особенностей рака.

5
Жуткий факт: какие витамины приводят к раку легких?

Переизбыток моновитаминов может привести к раку легких, заявила ранее Светлана Бронникова — специалист Центра интуитивного питания IntuEat.

Легкие. Компьютерная томография.
Легкие. Компьютерная томография.
Анна Зайкова.

«Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они хорошо и быстро всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки — это передозировки витаминами, А и Д. Они нужны организму, но несут вред при бесконтрольном их потреблении», — уточнила врач.

6
Кому нельзя увлекаться витаминами, А и Д?

Вреднее всего витамины, А и Д — для курильщиков, добавила Бронникова.

7
Правда, что жирная пища повышает риск онкологии?

Да, правда. Жирная пища увеличивает риск заболевания, выяснили ученые из Института передовых наук и технологий Бекмана в США. Подробнее об этом — в нашем материале.

Гамбургер, фастфуд, еда.
Гамбургер, фастфуд, еда.
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8
Что может «скрываться» под родинкой?

Под термином «родинка» врачи подразумевают пигментное образование невус — скопление специальных клеток — меланоцитов. Они защищают от избыточного ультафиолетового излучения.

Родинка или рак кожи. Когда стоит начать беспокоиться?
Родинка или рак кожи. Когда стоит начать беспокоиться?
архив медицинского инновационного центра «Леге Артис»

При длительном нахождении на солнце кожа приобретает загар — меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает локачественная опухоль — меланома, говорит дерматолог Николай Дмитриев.

9
Что делать, если обнаружил «странную» родинку?

«Если человек обнаружил у себя новообразование на коже, которого ранее он не помнит, то это уже есть сигнал о том, что нужно обратится к врачу. О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования», — добавил Дмитриев.

10
Каким раком чаще болеют молодые?

Молодежь чаще болеет некоторыми видами рака шеи и головы, объяснил хирург, врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Кропотов. По его словам, от подобных проблем в основном страдают мужчины.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
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«В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека», — подчеркнул он.

Ранее алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность. Подробнее — в материале «Смотреть страшно».

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