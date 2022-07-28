В Барнауле упростили запись к врачам при подозрении на рак. Что это значит, и как не пустить болезнь на самотек

«Если человек обнаружил у себя новообразование на коже, которого ранее он не помнит, то это уже есть сигнал о том, что нужно обратится к врачу. О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования», — добавил Дмитриев.