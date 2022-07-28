В Барнауле упростили запись к врачам при подозрении на рак. Что это значит, и как не пустить болезнь на самотек

Как сообщают на сайте Барнаула, в смотровом кабинете поликлиники № 14 заработал электронный журнал. Так что после осмотра пациента сразу передают нескольким специалистам, в том числе онкологу, терапевту и для женщин — гинекологу.
«Так мы пытаемся максимально быстро оказать помощь людям, у которых обнаружены новообразования, исключить для них проблему с самостоятельной записью к специалистам», — поясняет главврач Городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.
На оперативную консультацию также можно записаться по журналу. Талон выдадут в течение суток.
По словам специалистов, признаками рака могут быть:
- Повышенная температура и лихорадка,
- Сильная утомляемость и слабость,
- Боль в костях,
- Изменение цвета и качества кожи, а также — размера, толщины и формы родинок,
- Постоянные головные боли,
- Кровотечения,
- Непрекращающийся кашель, хрипота и проблемы с глотанием,
- Расстройство пищеварения.
На первой стадии онкозаболевания хорошо поддаются лечению.
Против опухолей эффективны лучевая, химическая и радиотерапии. Кроме того, может помочь хирургическое вмешательство: все зависит от вида и особенностей рака.
Переизбыток моновитаминов может привести к раку легких, заявила ранее Светлана Бронникова — специалист Центра интуитивного питания IntuEat.
«Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они хорошо и быстро всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки — это передозировки витаминами, А и Д. Они нужны организму, но несут вред при бесконтрольном их потреблении», — уточнила врач.
Вреднее всего витамины, А и Д — для курильщиков, добавила Бронникова.
Да, правда. Жирная пища увеличивает риск заболевания, выяснили ученые из Института передовых наук и технологий Бекмана в США. Подробнее об этом — в нашем материале.
Под термином «родинка» врачи подразумевают пигментное образование невус — скопление специальных клеток — меланоцитов. Они защищают от избыточного ультафиолетового излучения.
При длительном нахождении на солнце кожа приобретает загар — меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает локачественная опухоль — меланома, говорит дерматолог Николай Дмитриев.
«Если человек обнаружил у себя новообразование на коже, которого ранее он не помнит, то это уже есть сигнал о том, что нужно обратится к врачу. О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования», — добавил Дмитриев.
Молодежь чаще болеет некоторыми видами рака шеи и головы, объяснил хирург, врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Кропотов. По его словам, от подобных проблем в основном страдают мужчины.
«В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека», — подчеркнул он.
Ранее алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность. Подробнее — в материале «Смотреть страшно».