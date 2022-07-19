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Какая болезнь вызывает ожирение?

COVID-19 может вызвать ожирение, выяснили ученые Университета Южной Калифорнии. Об этом пишут в журнале Scientific Reports.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 308 человек. Их опросили за месяц до заражения и 12 недель спустя. В результате, 23% респондентов пожаловались на постковидные симптомы:

головную боль,

насморк и заложенность носа,

боли в животе,

Боль в животе. СС0

усталость,

диарею.

Они рассказали о выпадении волос и лишнем весе, которые оказались факторами длительного коронавируса.