19 июля
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Здоровье

Почему возникает ожирение и какая «безобидная» техника его вызывает — большой разбор altapress.ru

Лишний вес, уверены эксперты, может повлиять на качество жизни. Он может вызвать болезни и ухудшить самочувствие. Откуда берется ожирение, как его распознать и можно ли избавиться от переедания — в нашем разборе.

Жир на животе. Лишний вес.
Жир на животе. Лишний вес.
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1
Главные симптомы ожирения

Основные признаки ожирения:

  • одышка даже при невысокой физической нагрузке,
  • частые головные боли,
  • боли в суставах,
  • тяжесть в груди.
2
Причины лишнего веса

Зачастую ожирение появляется из-за избытка калорийной пищи.

Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд.
Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд.
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Кроме того, к нему могут привести генетическая предрасположенность и семейные привычки. К последним относится обед перед телевизором, который отвлекает внимание и не дает вовремя почувствовать насыщение.

3
Какая болезнь вызывает ожирение?

COVID-19 может вызвать ожирение, выяснили ученые Университета Южной Калифорнии. Об этом пишут в журнале Scientific Reports.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 308 человек. Их опросили за месяц до заражения и 12 недель спустя. В результате, 23% респондентов пожаловались на постковидные симптомы:

  • головную боль,
  • насморк и заложенность носа,
  • боли в животе,
Боль в животе.
Боль в животе.
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  • усталость,
  • диарею.

Они рассказали о выпадении волос и лишнем весе, которые оказались факторами длительного коронавируса.

4
Неочевидный факт: какая техника провоцирует ожирение?

Испанские ученые полагают, что ожирению способствуют кондиционеры. Они, резко охлаждают воздух и усиливают аппетит человека.

Как сообщил изданию El Pais исследователь Хавьер Санчес, эта теория имеет право на жизнь.

Кондиционеры
Кондиционеры
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«В настоящее время научно доказано, что связь между аппетитом и температурой существует. Чем выше температура, тем меньше аппетит. Поэтому <…> если человек принимает пищу и живет под кондиционером, то он будет есть больше и соответственно быстрее набирать вес», — сказал специалист.

5
Чем опасно ожирение?

Избыточный вес — одна из возможных причин рака, заявила «Пятому каналу» диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

В частности, по ее словам, при ожирении вероятны онкология желудка и кишечника.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com
6
Диабет тоже возникает из-за ожирения?

Да. «Сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольная болезнь печени и другие различные патологические процессы (возникают от ожирения)», — отметила Филиппова.

7
А какой продукт делает талию «осиной»?

Овсянка способна сжечь жир на животе и сделать талию «осиной», подчеркнула врач Триста Бест.

«Овес — отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой и вкусной закуской», — объяснила диетолог.

Овсянка. Завтрак
Овсянка. Завтрак
СС0
8
Правда, что овсянка сохраняет чувство сытости?

Да, правда. По словам Бест, овсянка дольше сохраняет чувство сытости.

«Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Недавнее исследование показало, что, когда уровень сахара в крови падает после еды, голод наступает раньше, и есть хочется больше», — добавила она.

9
Как избавиться от «пивного» живота?

Ответ вполне логичный. Избавиться от «пивного» живота можно, исключив из рациона хмельные напитки. Так считает президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

«По-научному этот тип ожирения называют абдоминальным. Это очень неблагоприятное явление, которое связано с большими рисками для здоровья и жизни», — сообщил врач.

10
Совет психолога: как оторваться от холодильника и похудеть?

Семейный психолог из Барнаула Евгения Канина: чтобы решить проблему переедания, следует исходить из определения «Пища = топливо» и не более того.

Далее следует вопрос: «Зачем тогда мне так много трапезничать?»

Еда.
Еда.
unsplash.com

Ответив на него самому себе (главное — максимально честно), будет понятно, как избавиться от пагубной привычки. Например, научиться отдыхать не в компании пиццы и пирожных, а как-то иначе.

Но есть еще один способ. Подробнее о нем и причинах переедания — в материале altapress.ru.

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