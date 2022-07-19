Основные признаки ожирения:
- одышка даже при невысокой физической нагрузке,
- частые головные боли,
- боли в суставах,
- тяжесть в груди.
Зачастую ожирение появляется из-за избытка калорийной пищи.
Кроме того, к нему могут привести генетическая предрасположенность и семейные привычки. К последним относится обед перед телевизором, который отвлекает внимание и не дает вовремя почувствовать насыщение.
COVID-19 может вызвать ожирение, выяснили ученые Университета Южной Калифорнии. Об этом пишут в журнале Scientific Reports.
Специалисты провели исследование, в котором участвовали 308 человек. Их опросили за месяц до заражения и 12 недель спустя. В результате, 23% респондентов пожаловались на постковидные симптомы:
- головную боль,
- насморк и заложенность носа,
- боли в животе,
- усталость,
- диарею.
Они рассказали о выпадении волос и лишнем весе, которые оказались факторами длительного коронавируса.
Испанские ученые полагают, что ожирению способствуют кондиционеры. Они, резко охлаждают воздух и усиливают аппетит человека.
Как сообщил изданию El Pais исследователь Хавьер Санчес, эта теория имеет право на жизнь.
«В настоящее время научно доказано, что связь между аппетитом и температурой существует. Чем выше температура, тем меньше аппетит. Поэтому <…> если человек принимает пищу и живет под кондиционером, то он будет есть больше и соответственно быстрее набирать вес», — сказал специалист.
Избыточный вес — одна из возможных причин рака, заявила «Пятому каналу» диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.
В частности, по ее словам, при ожирении вероятны онкология желудка и кишечника.
Да. «Сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольная болезнь печени и другие различные патологические процессы (возникают от ожирения)», — отметила Филиппова.
Овсянка способна сжечь жир на животе и сделать талию «осиной», подчеркнула врач Триста Бест.
«Овес — отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой и вкусной закуской», — объяснила диетолог.
Да, правда. По словам Бест, овсянка дольше сохраняет чувство сытости.
«Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Недавнее исследование показало, что, когда уровень сахара в крови падает после еды, голод наступает раньше, и есть хочется больше», — добавила она.
Ответ вполне логичный. Избавиться от «пивного» живота можно, исключив из рациона хмельные напитки. Так считает президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
«По-научному этот тип ожирения называют абдоминальным. Это очень неблагоприятное явление, которое связано с большими рисками для здоровья и жизни», — сообщил врач.
Семейный психолог из Барнаула Евгения Канина: чтобы решить проблему переедания, следует исходить из определения «Пища = топливо» и не более того.
Далее следует вопрос: «Зачем тогда мне так много трапезничать?»
Ответив на него самому себе (главное — максимально честно), будет понятно, как избавиться от пагубной привычки. Например, научиться отдыхать не в компании пиццы и пирожных, а как-то иначе.
Но есть еще один способ. Подробнее о нем и причинах переедания — в материале altapress.ru.