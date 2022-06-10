10 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Названы витамины, переизбыток которых может привести к раку легких

Руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова рассказала «Прайму» про модное увлечение моновитаминами.

Витамин D.
Витамин D.
архив медицинского центра "Преображение

Бронникова отметила, что сейчас производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества.

Цель препарата — быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. И люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.

Врач указала, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо.

«Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки — это передозировки витамином, А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина, А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек», — предупредила Бронникова.

Ранее врачи рассказали, какие продукты «убивают» организм, а какие — восстанавливают и поддерживают.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость