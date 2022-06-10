Названы витамины, переизбыток которых может привести к раку легких

Бронникова отметила, что сейчас производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества.

Цель препарата — быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. И люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.

Врач указала, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо.

«Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки — это передозировки витамином, А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина, А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек», — предупредила Бронникова.

Ранее врачи рассказали, какие продукты «убивают» организм, а какие — восстанавливают и поддерживают.