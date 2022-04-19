19 апреля
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Здоровье

Врачи: какие продукты «убивают» организм, а какие — восстанавливают и поддерживают

Многие вкусные продукты — например, пончики или даже орехи — могут навредить здоровью. Чем заменить «опасную» еду и как не столкнуться с заболеваниями — в разборе altapress.ru.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
1
Неожиданно: для кого и почему опасны бананы?

Бананы могут ухудшить самочувствие людей, у которых есть проблемы с почками, подчеркнула нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер.

Дело в том, что этот фрукт богат калием. А его уровень в крови, в свою очередь, контролируют почки. Если орган работает неполноценно, то чрезмерное употребление бананов может привести к его перегрузке.

2
В каком еще фрукте много калия?

Также калия много в апельсинах.

Апельсины, цитрусовые.
Апельсины, цитрусовые.
СС0
3
Чем вреден фастфуд, и почему от него есть хочется еще больше?

Фастфуд не приводит к насыщению, но усиливает чувство голода, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, в такой еде недостаточно жиров, белков, углеводов, витаминов и минеральных веществ.

Гамбургер, фастфуд, еда.
Гамбургер, фастфуд, еда.
СС0

«Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка», — объяснила Соломатина.

4
К каким проблемам приводит фастфуд?

«Быстрая еда» формирует кратковременное чувство насыщения, потому что в ней много жиров. Но после этого голод все равно возвращается.

Так, фастфуд из-за избытка калорий приводит к росту жировой ткани. А она, в результате, может диктовать телу «свою волю», добавила Соломатина.

5
Традиционное блюдо: сколько пельменей можно съесть без вреда здоровью и фигуре?

Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная подсчитала: если пельмени среднего размера, то десять штук вполне могут стать полноценным обедом. В такой порции примерно 600 килокалорий.

Пельмени.
Пельмени.
Дмитрий Лямзин
6
Чтобы было полезнее: чем надо «разбавлять» пельмени?

Бережная уверяет: если пельмени покупные, то их следует заедать салатом. А вот к домашним можно добавить морковь, кабачок, брокколи и лук — чтобы уменьшить концентрацию мяса.

«Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда», — утверждает врач.

Кабачки, урожай, овощи, продукты.
Кабачки, урожай, овощи, продукты.
pixabay.com/
7
Какие симптомы у разрыва кишечника, и какая еда к нему приводит?

Среди симптомов разрыва кишечника: напряженные мышцы живота, сильные боли при походе в туалет, кровь в кале, горечь во рту, ложные позывы к дефекации, а также пульсация на месте разрыва.

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова поделилась: к «щепетильной проблеме» могут привести:

  • Орехи,
  • Хлеб,
  • Капуста,
  • Семечки,
  • Киви.
Киви, фрукты, еда.
Киви, фрукты, еда.
СС0

А Елена Соломатина добавила, что плохо воздействуют на ЖКТ:

  • Айва,
  • Сельдерей,
  • Капуста,
  • Редька,
  • Терн.

Кроме того, она объяснила: у здорового человека не может «разорваться» кишечник. Это возможно при сопутствующих факторах — полипах или опухолях.

Кстати, пищеварение улучшают и масла: кокосовое, ГХИ, тыквенное, льняное и утиный жир. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

8
Не только алкоголь: что провоцирует цирроз печени?

Гастроэнтеролог Наталья Марченко сказала, что цирроз печени может развиться при резком похудении.

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться», — подчеркнула она.

Печень. Цирроз.
Печень. Цирроз.
vseojkt.ru.
9
Какие продукты снижают риск рака?

По словам диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, риск рака снижает куркума.

«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», — заявил эксперт.

Куркума.
Куркума.
spiceportal.ru

Благотворно эта специя влияет на:

  • толстую и прямую кишку;
  • предстательную железу;
  • молочные железы.

Телеведущий Александр Мясников указал, что для профилактики онкологии подходит кофе.

А еще он уменьшает риск инфаркта и аритмии.

10
Когда и чей иммунитет подавляет сладкое?

Врач-терапевт Елена Игнатикова пояснила: сладкое снижает иммунитет у больных омикроном. В частности, это относится к сахару в жирных десертах — к примеру, мороженом.

«Тем более мороженое — это добавленный сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который нам полезен», — отметила Игнатикова.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/
11
Какие натуральные «сладости», наоборот, полезны?

Полезны фрукты. В них содержатся дополнительные витамины и клетчатка, необходимая организму.

12
Что еще «безжалостно» губит иммунитет?

Иммунитет губит не только сахар, но и соль, а также жареная пищевая пища.

«Вечерняя Москва» передает слова терапевта Олега Абакумова: сахар повышает уровень глюкозы и способствует диабету, соль повышает давление и задерживает жидкость в почках, а жареная еда уничтожает антиоксиданты.

Соль.
Соль.
CC0
13
Стопроцентно: какие продукты укрепят иммунитет?

Для укрепления иммунитета подойдут отварные овощи, мясо, рыба, творог и яйца.

14
А что за продукт продлевает молодость кожи?

Ягоды темного цвета и орехи защищают кожу от негативных воздействий и восстанавливают клетки, поврежденные морщинами. А все потому, что они содержат особые витамины и антиоксиданты, уточнил врач-терапевт Олег Абакумов.

Чтобы «продлить молодость», эксперт рекомендует обратить внимание на чернику и ежевику.

Черника. Витамины. Ягода.
Черника. Витамины. Ягода.
СС0

«Это не просто ягоды, это антиоксидантные „бомбочки“, которые снимают воспаление, приводят в норму холестерин и способны — при помощи полифенолов в своем составе — восстанавливать клетки, поврежденные морщинами», — заметил он.

Ранее доктор биологических наук рассказала, каких витаминов не хватает жителям Алтайского края.

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