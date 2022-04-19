Бананы могут ухудшить самочувствие людей, у которых есть проблемы с почками, подчеркнула нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер.
Дело в том, что этот фрукт богат калием. А его уровень в крови, в свою очередь, контролируют почки. Если орган работает неполноценно, то чрезмерное употребление бананов может привести к его перегрузке.
Также калия много в апельсинах.
Фастфуд не приводит к насыщению, но усиливает чувство голода, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.
По словам врача, в такой еде недостаточно жиров, белков, углеводов, витаминов и минеральных веществ.
«Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка», — объяснила Соломатина.
«Быстрая еда» формирует кратковременное чувство насыщения, потому что в ней много жиров. Но после этого голод все равно возвращается.
Так, фастфуд из-за избытка калорий приводит к росту жировой ткани. А она, в результате, может диктовать телу «свою волю», добавила Соломатина.
Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная подсчитала: если пельмени среднего размера, то десять штук вполне могут стать полноценным обедом. В такой порции примерно 600 килокалорий.
Бережная уверяет: если пельмени покупные, то их следует заедать салатом. А вот к домашним можно добавить морковь, кабачок, брокколи и лук — чтобы уменьшить концентрацию мяса.
«Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда», — утверждает врач.
Среди симптомов разрыва кишечника: напряженные мышцы живота, сильные боли при походе в туалет, кровь в кале, горечь во рту, ложные позывы к дефекации, а также пульсация на месте разрыва.
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова поделилась: к «щепетильной проблеме» могут привести:
- Орехи,
- Хлеб,
- Капуста,
- Семечки,
- Киви.
А Елена Соломатина добавила, что плохо воздействуют на ЖКТ:
- Айва,
- Сельдерей,
- Капуста,
- Редька,
- Терн.
Кроме того, она объяснила: у здорового человека не может «разорваться» кишечник. Это возможно при сопутствующих факторах — полипах или опухолях.
Кстати, пищеварение улучшают и масла: кокосовое, ГХИ, тыквенное, льняное и утиный жир. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.
Гастроэнтеролог Наталья Марченко сказала, что цирроз печени может развиться при резком похудении.
«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться», — подчеркнула она.
По словам диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, риск рака снижает куркума.
«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», — заявил эксперт.
Благотворно эта специя влияет на:
- толстую и прямую кишку;
- предстательную железу;
- молочные железы.
Телеведущий Александр Мясников указал, что для профилактики онкологии подходит кофе.
А еще он уменьшает риск инфаркта и аритмии.
Врач-терапевт Елена Игнатикова пояснила: сладкое снижает иммунитет у больных омикроном. В частности, это относится к сахару в жирных десертах — к примеру, мороженом.
«Тем более мороженое — это добавленный сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который нам полезен», — отметила Игнатикова.
Полезны фрукты. В них содержатся дополнительные витамины и клетчатка, необходимая организму.
Иммунитет губит не только сахар, но и соль, а также жареная пищевая пища.
«Вечерняя Москва» передает слова терапевта Олега Абакумова: сахар повышает уровень глюкозы и способствует диабету, соль повышает давление и задерживает жидкость в почках, а жареная еда уничтожает антиоксиданты.
Для укрепления иммунитета подойдут отварные овощи, мясо, рыба, творог и яйца.
Ягоды темного цвета и орехи защищают кожу от негативных воздействий и восстанавливают клетки, поврежденные морщинами. А все потому, что они содержат особые витамины и антиоксиданты, уточнил врач-терапевт Олег Абакумов.
Чтобы «продлить молодость», эксперт рекомендует обратить внимание на чернику и ежевику.
«Это не просто ягоды, это антиоксидантные „бомбочки“, которые снимают воспаление, приводят в норму холестерин и способны — при помощи полифенолов в своем составе — восстанавливать клетки, поврежденные морщинами», — заметил он.
Ранее доктор биологических наук рассказала, каких витаминов не хватает жителям Алтайского края.