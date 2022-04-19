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Какие симптомы у разрыва кишечника , и какая еда к нему приводит?

Среди симптомов разрыва кишечника: напряженные мышцы живота, сильные боли при походе в туалет, кровь в кале, горечь во рту, ложные позывы к дефекации, а также пульсация на месте разрыва.

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова поделилась: к «щепетильной проблеме» могут привести:

Орехи,

Хлеб,

Капуста,

Семечки,

Киви.

Киви , фрукты , еда. СС0

А Елена Соломатина добавила, что плохо воздействуют на ЖКТ:

Айва,

Сельдерей,

Капуста,

Редька,

Терн.

Кроме того, она объяснила: у здорового человека не может «разорваться» кишечник. Это возможно при сопутствующих факторах — полипах или опухолях.

Кстати, пищеварение улучшают и масла: кокосовое, ГХИ, тыквенное, льняное и утиный жир. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.