Каких витаминов не хватает жителям Алтайского края, рассказала эксперт

Почти у каждого пятого жителя России есть полигиповитаминоз. Это дефицит трех и более витаминов, рассказала « РГ » врач-эксперт лаборатории «Гемотест» доктор биологических наук Оксана Гизингер.

Недостаток витаминов A, B1, B2, D, PP и бета-каротина испытывают жители всей страны. Дополнительно может наблюдаться дефицит микронутриентов, характерный для региона проживания.

Например, у населения Бурятии, Ивановской области, Республики Алтай и Алтайского края часто выявляют дефицит магния, витамина С (кстати, один плод киви содержит почти суточную норму витамина С), кальция и железа.

У жителей Якутии, республик Коми, Тыва, Красноярского края, Тюменской и Калужской областей не хватает йода, витамина С, магния, кальция и железа.

Для москвичей характерна нехватка йода, кальция и железа.

Дефицит витаминов становится причиной плохого самочувствия: пациенты жалуются на слабость и отсутствие сил.

Ранее выяснилось, что большинство жителей Алтая довольны своим самочувствием.