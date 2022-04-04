Каких витаминов не хватает жителям Алтайского края, рассказала эксперт

Недостаток витаминов A, B1, B2, D, PP и бета-каротина испытывают жители всей страны. Дополнительно может наблюдаться дефицит микронутриентов, характерный для региона проживания.
Например, у населения Бурятии, Ивановской области, Республики Алтай и Алтайского края часто выявляют дефицит магния, витамина С (кстати, один плод киви содержит почти суточную норму витамина С), кальция и железа.
У жителей Якутии, республик Коми, Тыва, Красноярского края, Тюменской и Калужской областей не хватает йода, витамина С, магния, кальция и железа.
Для москвичей характерна нехватка йода, кальция и железа.
Дефицит витаминов становится причиной плохого самочувствия: пациенты жалуются на слабость и отсутствие сил.
Ранее выяснилось, что большинство жителей Алтая довольны своим самочувствием.