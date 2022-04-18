Разрыв кишечника. Какие продукты нельзя есть с «щепетильной» проблемой и как вовремя ее распознать

Как пишет autogear.ru, разрыв кишечника может вызвать сильный удар в область передней брюшной стенки. Кроме того, он возможен, если на стенки воздействуют газы или инородные предметы.
Разрывы случаются при авариях, а еще — если есть спайки в брюшной полости. Возникнуть они могут и так:
- При поражении человека взрывной волной;
- Из-за спортивных травм;
- От огнестрельного или ножевого ранения;
- При прыжке в воду с большой высоты.
У разрыва несколько симптомов:
- Мышцы живота постоянно напряжены, а при походе в туалет ощущаются сильные боли,
- Присутствует кровь в кале,
- Во рту горечь,
- Есть ложные позывы к дефекации,
- Место разрыва сильно пульсирует.
Обычно разрыв кишечника лечат хирургическим путем. Под наркозом.
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в эфире телеканала «Москва 24» перечислила продукты, которые вызывают разрыв кишечника. Это:
- Орехи,
- Хлеб,
- Капуста,
- Семечки,
- Киви.
Дианова уточнила: ряд продуктов не следует есть тем, кто страдает девиртикулярной болезнью. Она появляется при «мешкообразном выпячивании», или дивертикуле, на стенке кишечника. Из-за этого развиваются застойный процесс и воспаление.
«При употреблении семян, орехов, зернового хлеба, капусты грубые волокна могут попасть в дивертикулы. Их надо тщательно пережевывать, это же грубые волокна. Возникает воспаление, болевой синдром и даже перфорация (отверстие в кишечнике. — Прим. ред.)», — рассказала гастроэнтеролог.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые тоже могут привести к разрыву кишечника при переедании.
В антирейтинг врача вошли:
- Айва,
- Сельдерей,
- Капуста,
- Редька,
- Терн.
Их поедать в большом количестве не рекомендуется.
По словам Соломатиной, у здорового человека не может быть разрыв кишечника от переедания. Он возможен при сопутствующих факторах: полипах или опухолях.
Ранее нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, что работу ЖКТ улучшают масла.
Врач подчеркнула, что самые полезные масла для жарки — твердые (из-за высокой точки дымления). Наибольшую пользу приносят:
- Кокосовое масло,
- Масло ГХИ,
- Утиный жир.
А вот для салатов, говорит специалист, следует выбирать сыродавленные или живые масла.
«Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы. Сырьем могут стать косточки, орехи, семена — масло тыквенной семечки, льняное масло, масло черного тмина, масло виноградной косточки, масло миндаля, кедрового, грецкого орехов», — отметила Ковиненко.
По словам Ольги Ковиненко, особенно полезно масло МСТ. Это вид диетического жира, обнаруженный в 1950 годах. Им лечили пациентов, которые не могут усваивать обычные жиры.
«Масло МСТ благотворно сказывается на метаболизме, снижает аппетит и налаживает работу ЖКТ, снижает холестерин и помогает усвоению магния и кальция, является антиоксидантом и укрепляет иммунитет», — пояснила нутрициолог.
Кстати, специалист Клингер рассказала кому ни в коем случае нельзя есть бананы.