Разрыв кишечника. Какие продукты нельзя есть с «щепетильной» проблемой и как вовремя ее распознать

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Причины: почему может произойти разрыв кишечника?

Как пишет autogear.ru, разрыв кишечника может вызвать сильный удар в область передней брюшной стенки. Кроме того, он возможен, если на стенки воздействуют газы или инородные предметы.

Разрывы случаются при авариях, а еще — если есть спайки в брюшной полости. Возникнуть они могут и так:

При поражении человека взрывной волной;

Из-за спортивных травм;

От огнестрельного или ножевого ранения;

При прыжке в воду с большой высоты.