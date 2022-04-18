18 апреля
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Здоровье

Разрыв кишечника. Какие продукты нельзя есть с «щепетильной» проблемой и как вовремя ее распознать

Разрыв кишечника — опасная проблема, которая может спровоцировать «выбросы» крови из организма. Чтобы ее не допустить, врачи советуют отказаться от экстремального образа жизни и некоторых продуктов. Симптомы и причины заболевания — в материале altapress.ru.

Боль в животе.
Боль в животе.
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1
Причины: почему может произойти разрыв кишечника?

Как пишет autogear.ru, разрыв кишечника может вызвать сильный удар в область передней брюшной стенки. Кроме того, он возможен, если на стенки воздействуют газы или инородные предметы.

Разрывы случаются при авариях, а еще — если есть спайки в брюшной полости. Возникнуть они могут и так:

  • При поражении человека взрывной волной;
  • Из-за спортивных травм;
  • От огнестрельного или ножевого ранения;
  • При прыжке в воду с большой высоты.
Бассейн, вода.
Бассейн, вода.
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2
Симптомы: что «сигнализирует» о разрыве кишки?

У разрыва несколько симптомов:

  • Мышцы живота постоянно напряжены, а при походе в туалет ощущаются сильные боли,
  • Присутствует кровь в кале,
  • Во рту горечь,
  • Есть ложные позывы к дефекации,
  • Место разрыва сильно пульсирует.
3
Как лечат разрыв кишечника?

Обычно разрыв кишечника лечат хирургическим путем. Под наркозом.

Операция, операционный стол.
Операция, операционный стол.
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4
Какие продукты вызывают разрыв кишечника?

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в эфире телеканала «Москва 24» перечислила продукты, которые вызывают разрыв кишечника. Это:

  • Орехи,
  • Хлеб,
  • Капуста,
  • Семечки,
  • Киви.
Киви, фрукты, еда.
Киви, фрукты, еда.
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5
Рекомендация и справка: для кого эти продукты вредны?

Дианова уточнила: ряд продуктов не следует есть тем, кто страдает девиртикулярной болезнью. Она появляется при «мешкообразном выпячивании», или дивертикуле, на стенке кишечника. Из-за этого развиваются застойный процесс и воспаление.

«При употреблении семян, орехов, зернового хлеба, капусты грубые волокна могут попасть в дивертикулы. Их надо тщательно пережевывать, это же грубые волокна. Возникает воспаление, болевой синдром и даже перфорация (отверстие в кишечнике. — Прим. ред.)», — рассказала гастроэнтеролог.

Орехи
Орехи
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6
От каких еще продуктов можно «лопнуть»?

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые тоже могут привести к разрыву кишечника при переедании.

В антирейтинг врача вошли:

  • Айва,
  • Сельдерей,
  • Капуста,
Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
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  • Редька,
  • Терн.

Их поедать в большом количестве не рекомендуется.

7
У здорового человека может быть разрыв кишечника?

По словам Соломатиной, у здорового человека не может быть разрыв кишечника от переедания. Он возможен при сопутствующих факторах: полипах или опухолях.

8
Когда разрыва нет: как восстановить работу кишечника?

Ранее нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, что работу ЖКТ улучшают масла.

Масло, продукты.
Масло, продукты.
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Врач подчеркнула, что самые полезные масла для жарки — твердые (из-за высокой точки дымления). Наибольшую пользу приносят:

  • Кокосовое масло,
  • Масло ГХИ,
  • Утиный жир.

А вот для салатов, говорит специалист, следует выбирать сыродавленные или живые масла.

«Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы. Сырьем могут стать косточки, орехи, семена — масло тыквенной семечки, льняное масло, масло черного тмина, масло виноградной косточки, масло миндаля, кедрового, грецкого орехов», — отметила Ковиненко.

9
Какое еще масло приносит пользу?

По словам Ольги Ковиненко, особенно полезно масло МСТ. Это вид диетического жира, обнаруженный в 1950 годах. Им лечили пациентов, которые не могут усваивать обычные жиры.

Масло, продукты.
Масло, продукты.
СС0

«Масло МСТ благотворно сказывается на метаболизме, снижает аппетит и налаживает работу ЖКТ, снижает холестерин и помогает усвоению магния и кальция, является антиоксидантом и укрепляет иммунитет», — пояснила нутрициолог.

Кстати, специалист Клингер рассказала кому ни в коем случае нельзя есть бананы.

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