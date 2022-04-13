13 апреля
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Здоровье

Эксперт назвал два продукта, которые продляют молодость кожи

Ягоды темного цвета и орехи содержат антиоксиданты и витамины, которые защищают кожу от негативных воздействий, они также способны восстанавливать клетки, поврежденные морщинами, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов.

Черника. Витамины. Ягода.
Черника. Витамины. Ягода.
СС0

Для выработки коллагена и улучшения состояния волос и кожи организму необходимы витамин С и антиоксиданты. Их много не только в белковой пище, но и в овощах, фруктах и орехах.

Для того, чтобы продлить молодость кожи, стоит обратить внимание на чернику и ежевику.

«Это не просто ягоды, это антиоксидантные „бомбочки“, которые снимают воспаление, приводят в норму холестерин и способны, при помощи полифенолов в своем составе, восстанавливать клетки, поврежденные морщинами», — рассказал эксперт.

Специалист отметил — включение в рацион миндальных орехов насытит организм биотином и витамином Е, пишет Газета.Ru. Миндаль также положительно воздействует на волосы и ногти.

Ранее был найден способ омоложения клеток на 30 лет.

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