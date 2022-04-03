3 апреля
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Здоровье

Названа причина развития цирроза печени, в которую трудно поверить

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала радио Sputnik, что цирроз печени может развиться не только от употребления алкоголя, но и при похудении.

Печень. Цирроз.
Печень. Цирроз.
vseojkt.ru.

Марченко отметила, что люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза.

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени», — предупредила врач.

По ее словам, при большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования — у таких пациентов, как правило, уже есть проблемы с печенью.

Безопасный для здоровья темп избавления от лишнего веса — не более 4 кг в месяц. Потерю этого веса печень может переработать.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кофе снижает риск цирроза печени. Так что, видимо, можно голодать и пить кофе.

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