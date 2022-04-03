Названа причина развития цирроза печени, в которую трудно поверить

Марченко отметила, что люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза.

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени», — предупредила врач.