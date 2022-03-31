Диетолог: сладкие десерты снижают иммунитет при омикроне

Сахар в сладких и жирных десертах — к примеру, мороженом — негативно влияет на иммунитет, отметила Игнатикова.

«Тем более мороженое — это добавленный сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который нам полезен», — сказала диетолог.

По ее словам, полезны фрукты. В них содержатся дополнительные витамины и клетчатка, необходимая организму. Кроме того, для укрепления иммунитета подойдут отварные овощи, мясо, рыба, яйца и творог.

Игнатикова добавила, что при восстановлении после омикрона можно есть десерты в небольших количествах.